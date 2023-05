L'any 2005 es va crear la llei del tabac, 'Llei 28/2005' de 26 de desembre, modificada, posteriorment el 2010 amb la 'Llei 42/2010' de 30 de desembre i actualment, pendent de la nova reforma que ha d'aparèixer abans que acabi el 2023. A poc a poc, aquesta llei s'ha anat modernitzant i ha actualitzat molts més espais, per tal de construir una societat més sana i, segurament, s'acabin retallant més espais i aconseguint més drets per a les persones no fumadores.

Coneix els principals espais on està prohibit fumar:

- A tots els recintes tancats del sector gastronòmic

- A sales de festa, casinos i bingos

- Als hotels i als hostals, tot i que, un 30% dels locals, si tenen una ventilació independent i separada de les habitacions dels no fumadors, ho poden permetre, però només amb aquest percentatge

- Aeroports i estacions de tren

- Centres d'ensenyament en edat escolar, universitats i escoles de formació d'adults

- Residències per a gent gran o amb discapacitats

- Centres de joc o àrees infantils, tot i ser espais oberts

- Centres sanitaris

Aquesta setmana s'ha celebrat la 'Setmana sense Fum' i, avui, 31 de maig de 2023 és el Dia Mundial sense Tabac

Únicament, es permet fumar en espais a l'aire lliure i a uns metres de distància segons el lloc. En els recintes queda prohibit a quasi tots els llocs esmentats, fumar, tot i que hi hagi un espai obert dins el recinte, per tal de cuidar als menors o a les persones vulnerables, per exemple.

Excepcions, en residències de gent gran o amb discapacitat, els residents poden fumar en una zona habilitada com a tal i amb una ventilació independent, en cap cas en habitacions o zones comunes. En centres psiquiàtrics de llarga o mitjana estada es pot deixar fumar als pacients en zones exteriors.

Quins components porta el tabac

Nicotina , la qual provoca la dependència física.

, la qual provoca la dependència física. Elements irritants, els quals provoquen les alteracions físiques de l'aparició de la tos i la mucositat constants, deixant els pulmons sense defenses .

i la constants, deixant els sense . Quitrans i agents cancerígens

i Monòxid de carboni, el qual provoca una disminució preocupant de l'oxigen transportat per la sang

Com saps si realment vols deixar de fumar

Aquest punt és el més difícil de posar sobre la taula. Tots els exfumadors han dit en algun moment, ara és el moment, ara ho deixo, però aquest ara, mai succeeix perquè sempre hi ha alguna problemàtica en la nostra vida que ens ho impedeix.

En cas de no ser exfumadors, segur que tens amics o tu mateix, que ho has dit més de 10 vegades i mai ho has complet o, has començat i a la setmana has recaigut, això és perquè realment no n'estaves conscienciat. Així doncs, el pas imprescindible és marcar-te un dia D, evitar estar en llocs o entorns on es fumi, almenys durant una temporada, la que ens duri el "mono", fer esport i llançar tot el que ens relacioni amb el tabac. Buidar i netejar les burilles del cotxe és imprescindible, igual que, posar-hi un perfum per evadir la terrible olor del tabac.

Tots tenim problemes, tots tenim excuses, però si realment ho desitges i t'ho proposes ha de ser de veritat. La confiança és el factor principal i recursos n'hi ha moltíssims. El teu gran aliat en aquest moment ha de ser el teu metge, tu mateix, la teva família i els teus amics.

Vull deixar de fumar

Primer de tot, donar-te l'enhorabona perquè et valores com a persona i vols millorar la teva salut i la dels que t'envolten. A continuació, et recomanem anar al teu metge de capçalera perquè et doni unes recomanacions per fer-ho més senzill o perquè pugueu buscar el tractament que més s'adeqüi al teu estat de vulnerabilitat envers el tabac.

Aquí teniu uns quants consells que el Departament de Salut de la Generalitat recomana per deixar de fumar: