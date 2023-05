Els anacards són una font rica en nutrients, incloent-hi proteïnes, greixos saludables, vitamines i minerals. Si en menges cada dia però en quantitats moderades poden proporcionar molts beneficis per a la salut. A continuació, et mostrem alguns dels beneficis que aquest fruit sec pot tenir per al teu organisme i què li passa si comences a consumir-ne diàriament.

Beneficis de prendre anacards Alguns dels possibles efectes positius de menjar anacards regularment inclouen: Millora de la salut del cor : Els anacards són rics en àcids grassos insaturats i s'ha demostrat que redueixen el risc de patir malalties del cor.

: Els anacards són rics en àcids grassos insaturats i s'ha demostrat que redueixen el risc de patir Redueixen el colesterol : Els anacards contenen fitosterols que poden ajudar a reduir els nivells de colesterol a la sang.

: Els anacards contenen fitosterols que poden ajudar a a la sang. Millora de la salut òssia : Els anacards són una bona font de magnesi , la qual és essencial per a la salut òssia.

: Els anacards són una bona , la qual és essencial per a la salut òssia. Control de pes : Els anacards són rics en proteïnes i fibra, cosa que pot ajudar a reduir la gana i promoure la sacietat.

: Els anacards són rics en cosa que pot ajudar a i promoure la Millora de la salut mental: Els anacards són una bona font de triptòfan, un aminoàcid que es converteix en serotonina, una substància química que pot ajudar a millorar l'estat d'ànim. Què passa si prens massa anacards Com amb qualsevol aliment, si abuses dels anacards pots patir certs problemes de salut. Els anacards són rics en calories i greixos, per això menjar-ne grans quantitats pot contribuir a l'augment de pes. A més, algunes persones poden ser al·lèrgiques als anacards, cosa que pot provocar reaccions greus. Quants anacards es poden prendre cada dia? La quantitat d'anacards que es poden prendre cada dia depèn de diversos factors com l'edat, el pes, la salut general i l'activitat física de cada persona. En general, es recomana consumir un grapat d'anacards al dia, que equival al voltant d'1/4 de tassa o 30 grams. Els anacards són una font rica en greixos saludables, proteïnes, fibra, vitamines i minerals, però també són alts en calories. Consumir grans quantitats d'anacards regularment pot augmentar el consum total de calories i provocar un augment de pes no desitjat. A més, algunes persones poden ser al·lèrgiques als anacards, per la qual cosa és important tenir precaució si és la primera vegada que els consumeix. Si teniu dubtes sobre quants anacards podeu consumir en la vostra dieta diària, és recomanable que consulteu amb un nutricionista o un professional de la salut per a obtenir recomanacions específiques i personalitzades.