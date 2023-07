El cortisol és l'hormona de l'estrès, però no és dolenta pel nostre organisme, només ho és quan s'eleva molt o aquesta hormona està per sobre els seus límits durant molt de temps, en aquest moment és quan ens pot aparèixer la síndrome de Cushing. La malaltia pot aparèixer tant en adults com en infants, però és molt difícil d'identificar, ja que la seva simptomatologia és molt àmplia.

Només es diagnostiquen entre 2 i 4 casos per cada milió d'habitants a l'any

El cortisol pot augmentar per diversos factors com per exemple per l'ús excessiu de corticoides durant un llarg període de temps, aquest factor normalment es produeix per fer front a altres malalties, però pot ser molt perjudicial. Tenir tumors benignes en la hipòfisi o en la glàndula suprarenal també pot provocar la pujada de l'hormona a uns nivells molt elevats. I finalment, però no per això menys important, l'estrès del dia a dia pot afectar molt negativament a la nostra salut, per això és clau cuidar el nostre benestar practicant tècniques de relaxació o prendre medicació, si el metge ens ho recomana.

Els beneficis del cortisol:

És la resposta contra l'estrès

Manté la tensió arterial a ratlla

a ratlla Regula els nivells de sucre en sang

Redueix la inflamació

Intervé en processos metabòlics

Com saber si pateixes síndrome de Cushing

Acumulació de greix en l'abdomen o part posterior del coll

o part posterior del coll Estries violetes a l'abdomen, braços i cuixes

violetes a l'abdomen, braços i cuixes Hirsutisme , tenir un excés de pèl a la cara, pit i esquena

, tenir un excés de pèl a la cara, pit i esquena Hematomes a la pell

Menstruació irregular

Disfunció erèctil

Diabetis

Trastorns psicològics

Aquests són alguns dels símptomes, tot i que en trobaríem d'altres, segons la doctora Cristina Àlvarez Escolà, membre de l'Àrea de Neuroendocrinologia de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN).

Es pot curar la síndrome de Cushing?

Sí, sempre i quan es pugui posar remei a la malaltia que li provoca aquest descontrol hormonal: tumors, ansietat, depressió o Cushing iatrogènic, per exemple. Sempre s'ha de buscar la causa del problema i aquesta malaltia està relacionada amb diverses malalties o factors, determinar-los i erradicar-los serà la base per poder controlar o acabar amb la síndrome de Cushing.