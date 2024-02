La salut està per sobre de tot i, el control tant de l'alimentació com dels productes per la pell i la higiene han de passar un estricte control de qualitat. Qualsevol ingredient tòxic o aliment en males condicions, per exemple, pot fer que ens posem molt malalts. Un producte pot arribar a perjudicar la nostra pell o fins i tot, pot arribar a fer perillar la nostra salut en casos més greus. Malauradament, tot i passar aquests "estrictes" controls de qualitat, hi ha vegades que els passa per alt algun lot contaminat, per exemple. Aquest és el cas d'una famosa crema de cara que s'ha de retirar immediatament del mercat perquè està provocant problemes de salut a Espanya.

L'AEMPS (l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) i el Ministeri de Sanitat han advertit en un comunicat de premsa que hi ha una coneguda crema per a la cura de la cara que està provocant certs problemes de salut. L'alarma s'ha encès i és molt important que si tens aquest producte a casa, el llancis immediatament a les escombraries. No és la primera vegada que això passa al nostre país, ja que són diverses les ocasions en què les dues organitzacions han alertat la ciutadania que algun producte que tenen a casa seva pot arribar a ser altament perjudicial per a la seva salut. Neteja les parets de brutícia i humitat amb aquests trucs El motiu pel qual l'AEMPS i el Ministeri de Sanitat espanyol han ordenat la retirada immediata d'aquesta crema hidratant és perquè, juntament amb la col·laboració del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, el qual, depèn del Departament de Salut, han detectat la presència d'una substància cancerígena en la seva composició. Però, de quina substància es tracta? Quin és el producte que ja no trobaràs als lineals dels supermercats i que has de llençar si el tens a casa? Retirada immediata i una trucada urgent a la ciutadania La mesura afecta específicament els lots identificats com a 211125, 211001 i 210726 de la crema hidratant Nuky Soft, en els quals s'ha trobat butylphenyl methylpropional, també conegut com a lilial. Aquesta substància, catalogada com un compost químic orgànic del grup dels aldehids aromàtics, ha estat prohibida en la comercialització de productes cosmètics pel Reglament (CE) 1223/2009 a causa del seu alt potencial carcinogènic, segons el que estableix l'Annex II del Reglament esmentat.