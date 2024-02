El bon funcionament de les glàndules tiroidals és crucial per al funcionament òptim del nostre cos, ja que aquestes glàndules regulen diversos processos essencials, com el metabolisme, la temperatura corporal i els nivells d'energia. Els trastorns tiroidals més comuns inclouen l'hipotiroïdisme, quan la tiroide no produeix prou hormones tiroidals, i l'hipertiroïdisme, quan produeix un excés d'aquestes hormones. Aquests trastorns poden tenir una gran varietat de símptomes, des de la fatiga i el canvi de pes fins a la irritabilitat i els problemes de son.

Quan es tracta de salut tiroidal, la prevenció és clau. Una dieta equilibrada, rica en nutrients com el iode, el zinc i el seleni, pot ajudar a mantenir la tiroide saludable. És important consumir aliments com fruits secs, peix, llegums i verdures per garantir un bon subministrament d'aquests nutrients essencials.

A part de seguir una dieta saludable, és important evitar factors que poden afectar negativament la funció tiroidal. Això inclou l'exposició a productes químics tòxics, com els que es troben en alguns productes de neteja i cosmètics, així com evitar fumar i consumir excessivament alcohol.

Pateixes tiroides

Per aquells que ja pateixen trastorns tiroidals, és crucial buscar un tractament adequat. Els metges poden prescriure medicaments per ajudar a regular els nivells d'aquestes hormones alleugerar els símptomes. A més, algunes persones poden beneficiar-se de teràpies complementàries, com l'acupuntura o la medicina herbàcia, per ajudar a millorar el funcionament de la tiroide.