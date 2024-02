El plàstic, un tema molt tractat des de fa uns quants anys. La contaminació i el canvi climàtic són una evidència innegable. Les dades ho demostren i els canvis de temperatures constants, la falta de pluja i l'estat d'alarma envers la sequera a Catalunya és un fet. Avui, parlarem de les bosses del supermercat: quan anem a comprar, moltes vegades ens n'ofereixen de diverses, de plàstic, de tela o compostables. Aparentment, segur que penses que les de plàstic són molt més tòxiques que les biodegradables, doncs, error!

El CSIC ha fet un estudi on s'ha demostrat que les bosses compostables o biodegradables són molt més tòxiques que les de plàstic. Aquest estudi s'ha publicat a la revista Journal of Hazardous Materials. En l'informe s'explica com quan en el procés de biodegradació (les bosses compostables passen a l'adob), els elements tòxics d'aquestes poden arribar a afectar el medi ambient i la nostra salut. Vols saber-ne més?

L'estudi del CSIC i els seus comunicats

Les bosses compostables quan estan exposades al sol, augmenten de forma considerable la seva toxicitat

Els resultats de l'estudi no deixen clar el perquè de la toxicitat, però hi ha diverses hipòtesis sobre la taula i una d'elles és que els fabricants d'aquestes bosses, els hi afegeixen additius químics, els quals deuen ser bastant tòxics.

El mateix Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), després de l'estudi, va difondre una nota on deixava clar que els resultats dels estudis no demostraven que les bosses de plàstic compostables certificades poguessin ser tòxiques per a les persones; ja que la seva finalitat era transportar menjar, per exemple.

El compost que s'obté dels residus compostables amb bosses compostables certificades no és tòxic

A més, en la nota deixen clar que no és nociu per a l'agricultura perquè dins l'estudi fet no s'ha avaluat.

La resposta a l'estudi

Diverses associacions del sector han refutat l'estudi del CSIC, posteriorment, rectificat.

L'Associació Espanyola de Plàstics Biodegradables Compostables (ASOBIOCOM) ens ha explicat com els resultats de l'estudi del CSIC no correspon amb la realitat amb la qual s'utilitzaran aquests materials. A més, els procediments que s'han dut a terme en l'estudi resulten qüestionables, ja que l'entorn considerat no és real i mai es podrà donar una extracció amb metanol.

El metanol és un líquid (alcohol) derivat del metà i com a tal, és inflamable i tòxic per inhalació i per contacte amb la pell

El comunicat de l'EUBP

L'Associació Europea de Bioplàstics va fer un comunicat de premsa on refutava l'estudi del CSIC, argumentant que el mètode utilitzat en l'estudi era un pla de proves preliminar, no vàlid. A més, afirma que els arguments que utilitzen per defensar l'estudi són enganyosos.

La sostenibilitat amb l'Agenda 2030

Fa uns mesos enrera, Mercadona va ser atacada per VOX per estar dins l'Agenda 2030 de l'ONU i per apostar per la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climàtic, entre molts altres camps que, actualment, estan duent a un moment d'emergència important. Algunes empreses, institucions i organitzacions, s'estan afegint a la campanya 'Els ODS per bandera' per poder començar a col·laborar activament i a fer front a escala europea a un problema real que cada vegada afecta més l'ecosistema i la nostra salut.

L'estudi del CSIC que confirma aquesta toxicitat, només s'ha dut a terme en fase preliminar i amb poques mostres, però el resultat ha sorprès tan negativament, que han decidit estudiar el cas més a fons, ja que podem estar davant un problema important de salut mediambiental.

A més, la resposta d'altres associacions ha fet que el mateix CSIC hagi aclarit que les bosses compostables certificades poden no ser tòxiques.