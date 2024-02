Cada vegada són més les persones que decideixen contractar una mútua o assegurança de salut privada. Com tots sabem, malauradament, la sanitat pública en termes d'intervencions quirúrgiques o especialitats mèdiques, sol tenir una llarga llista d'espera amb el que això suposa pel pacient. Així doncs, contractar una mútua privada pot ser efectiu, depenent de les circumstàncies. Què en diu l'OCU sobre aquestes mútues? Que hem de vigilar-les de prop; t'ho expliquem!

Contractació d'una assegurança de salut privada

Sovint, quan la contractem, sol ser perquè en tenim necessitat i perquè trobem una oferta molt suculenta. L'oferta de benvinguda, per ser jove o per contractar diverses pòlisses pot semblar una ganga; tot i que, al final, no ho acaba sent.

L'engany de les assegurances

Després de cert temps (anys), si l'hem fet servir bastant o depenent de l'edat que tinguem, ens poden apujar el preu d'una forma desorbitada i sense prèvia comunicació. En el moment que signes el contracte solen posar que anualment et poden pujar les quotes, però tant?

El cas de la Patrícia. Ella tenia dues pòlisses contractades, per un adult i un menor. Després de 5 anys en la companyia va passar de pagar 100 euros mensuals per les dues persones a 190 euros. El preu se li va quasi duplicar.

Vols conèixer les possibles solucions?

Demana una rebaixa o oferta pel temps i persones de la mútua Canvia de companya Dona't de baixa i torna a trucar uns dies després per donar-te d'alta com a nou client: l'oferta et sorprendrà

Les 9 recomanacions de l'ONU per canviar de companya de salut

1.Mira la data de venciment anual de la teva pòlissa. Normalment sol ser el 31 de desembre. Si et dones de baixa abans et poden penalitzar.

2.Mantingues l'assegurança fins que acabi l'anualitat en curs, tot i que la paguis mensualment, ja que en marxar abans d'hora la penalització sol ser haver de pagar tot el que et queda d'any.

3.Dos o tres mesos abans que s'acabi la vigència de la pòlissa, busca i parla amb altres companyes de salut: ofertes, quotes, etc. Que t'enviïn l'oferta i que et diguin si te la mantenen fins que acabis amb la vigència de la mútua que tens.

4.Abans de donar un sí, escull la mútua que més t'agradi i fes el qüestionari de salut. Et poden demanar certificats mèdics, etc. Per comprovar la veracitat de les dades. Això pot portar cert temps, així que avançat i fes el qüestionari amb temps. Perquè si no els agrada "la teva salut" et poden pujar les quotes o no admetre't com a client.

5.Indicar que ja tens una altra pòlissa pot fer que et facin una millor oferta de condicions.

6.Abans d'acceptar la nova mútua, demana que t'enviïn la documentació i revisa tots els punts. Fixa't en el tema dels recàrrecs, exclusions o limitacions.

7.Aprofita l'oferta de la nova assegurança per collar la teva. Potser et fan una proposta interessant perquè no marxis. Però fes-ho sempre quan tinguis un pressupost fiable en mà.

8.Si t'encanta l'oferta de la nova assegurança, demana que te la posin en vigor l'endemà que acabi la que tens actualment.

9.Avisa sempre amb un mes d'antelació i per escrit a l'asseguradora que penses deixar enrere. Ja que si no et poden sancionar i no es faria efectiva la baixa. L'OCU et deixa unes pautes per redactar la comunicació de baixa sense que després et puguin dir que la baixa escrita no està en el format correcte o que no apareixen les dades que necessiten per finalitzar i no prorrogar més el contracte.