Descobreix com prevenir i combatre la insuficiència cardíaca amb els consells dels experts

Les malalties cardiovasculars solen ser bastant freqüents i són una de les principals causes de mort arreu del món. Aquestes malalties poden aparèixer en qualsevol moment i edat, tot i que, solen aparèixer en persones d'edat avançada o en persones que tenen un nivell molt elevat d'estrès, entre altres factors. La insuficiència cardíaca sol afectar a unes 770.000 persones arreu d'Espanya, segons les dades de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). En aquest article t'explicarem com detectar-la, prevenir-la i combatre-la.

Es tracta d'una malaltia amb una alta prevalença de mortalitat, ja que la seva supervivència és del 50% cinc anys després del diagnòstic. Aquesta es produeix quan el cor no és capaç de bombar la sang suficient.

El doctor Javier de Juan Bagudá, coordinador del Programa Transversal d'Insuficiència Cardíaca, cardiòleg de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre, CIBERCV i Soci Fundador de DEBRES Medical, explica a Guies de Salut que es tracta d'una patologia crònica “que es pot controlar, encara que el pacient ha de conviure amb ella de per vida”.

És la primera causa d'hospitalització en adults. La insuficiència cardíaca suposa una enorme despesa sanitària: el cost mitjà per pacient pot superar els 15.000 euros, d'acord amb diversos estudis. De fet, molts dels casos es diagnostiquen arran d'una hospitalització quan la malaltia ja s'ha “establit”.

Com detectar a temps la insuficiència cardíaca

Els principals símptomes de la insuficiència cardíaca són la dificultat per respirar, especialment quan es realitza un esforç físic, i la retenció de líquid, generalment a les cames i peus. Per això, l'especialista recalca que davant de qualsevol d'aquests símptomes és important consultar un especialista.

Un cop diagnosticada la insuficiència cardíaca, el cardiòleg determinarà quin és el millor tractament en cada cas. Una de les possibilitats seria centrar tots els esforços a tractar la causa de la insuficiència, sigui hipertensió, diabetis o colesterol.

També hi ha medicaments que han demostrat la seva eficàcia, produint una millora en el pronòstic de la insuficiència cardíaca, reduint els símptomes i evitant nous episodis de la malaltia. En casos més greus, es pot determinar la conveniència d'implantar un marcapassos, un resincronitzador o un desfibril·lador, que ajudi a millorar els símptomes i reduir el risc de mort sobtada.

Es pot prevenir la insuficiència cardíaca?

La meitat dels casos d'insuficiència cardíaca es deuen a una cardiopatia isquèmica (obstrucció de les artèries del cor). No obstant això, també es pot deure a altres causes com la hipertensió arterial, la diabetis o l'obesitat.

Per això, “amb un estil de vida cardiosaludable i un control dels factors de risc es pot disminuir la probabilitat que desenvolupin la malaltia i, si ja està diagnosticada, es pot tenir una millor evolució i un bon pronòstic”.

Mantenir una alimentació saludable, variada i equilibrada. Sí, ja sabem que això és com un mantra de la salut, però de vegades ens n'oblidem. Així que, recordar que res de sal, perquè provoca retenció de líquids que poden provocar una fallada cardíaca . I molta fruita , verdura, llegums i peix, per mantenir uns bons nivells de colesterol a la sang.

Sí, ja sabem que això és com un mantra de la salut, però de vegades ens n'oblidem. Així que, . Realitzar exercici físic de manera regular. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana als adults (18-64 anys) dedicar, com a mínim, 150 minuts setmanals a la pràctica d'activitat física aeròbica d'intensitat moderada, o bé 75 minuts setmanals d'activitat física aeròbica vigorosa cada setmana. També es pot fer una combinació equivalent d'activitats moderades i vigoroses.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) També es pot fer una combinació equivalent d'activitats moderades i vigoroses. Visitar regularment el metge per controlar les malalties associades a la insuficiència cardíaca, com ara la diabetis, el colesterol elevat o la hipertensió. Diversos estudis han evidenciat, per exemple , la relació estreta que hi ha entre la hipertensió arterial i el desenvolupament d'insuficiència cardíaca. Així que, un control correcte de la tensió arterial permetrà avançar-nos a futurs episodis d'insuficiència cardíaca.

Diversos estudis han evidenciat, per exemple Així que, Compte amb l'excés de pes. Tant el sobrepès com l'obesitat són causes directes d'insuficiència cardíaca. U n estudi, publicat a la revista Plos Medicine, mostrava que l'increment d'una unitat de l'Índex de Massa Corporal (IMC) suposa un augment d'un 20% del risc de desenvolupar insuficiència cardíaca.

n estudi, publicat a la revista Plos Medicine, mostrava que Res de tabac, alcohol o drogues.

Cuidar el nostre cor moltes vegades depèn de nosaltres / freepik

Causes de l'augment de casos d'insuficiència cardíaca

S'estima que entre el 4,7 i el 6,8% dels més grans de 45 anys pateix aquesta malaltia. El doctor Juan Bagudá indica que “això respon al fet que la població està envellint i la insuficiència cardíaca és una malaltia que predominantment es dona en pacients més grans que acumulen altres patologies”.

També es deu “al millor maneig de les malalties cardiològiques, sobretot les agudes com l'infart. Addicionalment, és una seqüela de la quimioteràpia, el tractament contra el càncer. Per això, en uns quants anys ens aproximarem al milió d'espanyols diagnosticats amb insuficiència cardíaca”.