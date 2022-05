Quan neix un nadó també neix una nova mare i, amb ella, apareixen nous dubtes i preocupacions associats al desenvolupament i creixement del nadó. Un dels principals dubtes amb que s’enfronten moltes mares té a veure amb l’alletament dels seus nadons. Després de molts anys d’estudi i divulgació dels beneficis de la lactància materna, són moltes les mares que opten per aquest tipus d’alletament. Tot i que alletar acostuma a ser un acte instintiu dels bebès, de vegades sorgeixen problemes i dificultats, tan per les tècniques i postures com pels factors biològics del propi nadó o pit de la mare. Un dels principals dubtes a les consultes sobre lactància de la Clínica Sant Josep té relació amb les dificultats que suposa alletar correctament a nadons que tenen anquiloglòssia o fre lingual curt.

El fre lingual és el plec que uneix la llengua amb la boca. Quan aquest és molt curt, els moviments de la llengua queden limitats i això es tradueix en una sèrie d’alteracions significatives, entre elles, dificultats per pronunciar sons, apnees del son i problemes per als lactants i les mares a l’hora de l’alletament matern.

En l’actualitat, la Clínica Sant Josep compta amb dues llevadores especialitzades en lactància materna, l’Alicia Macarrilla i la Francesca Aguirre, que acompanyen les mares en les primeres setmanes de vida del nadó. Elles expliquen que, actualment, es diagnostiquen més casos de fre linguals curts en nadons perquè “hi ha més professionals formades en lactància que fan diagnòstic i seguiment, a més de tenir més informació i estudis actualitzats i més dones que opten per la lactància materna com a primera opció versus l’alimentació de fórmula”.

En les consultes sobre lactància, alguns dels nadons que presenten un fre lingual curt poden resoldre algunes de les dificultats millorant la tècnica de lactància amb noves postures que ajuden a la succió i deglució del nadó. Com indiquen les llevadores, “quan hi ha dificultats en la lactància materna amb un nadó que té fre lingual restrictiu, és clau observar les diferents postures i valorar el número mínim de preses”.

L’equip de llevadores detalla que un fre lingual curt interfereix en l’alletament quan hi ha dolor durant les presses i quan aquestes són llargues i contínues. Les llevadores també es posen en alerta quan apareixen clivelles, mastitis de repetició en una dona lactant (inflamació amb infecció als pits) o quan el nadó no guanya pes i presenta un pes baix.

Així, la primera opció són tractaments conservadors. Però, quan aquests no funcionen o existeix un fre lingual de tipus III o IV, que són aquells que no es veuen d’un cop d’ull, es proposa la realització d’una frenotomia, que consisteix en una intervenció on es talla el fre lingual curt per permetre que la llengua pugui fer el recorregut que li pertoca.

Quan es realitza una frenotomia?

Les frenotomies es duen a terme tenint en compte la simptomatologia i el tipus de grau del fre lingual, sent I i II, els més senzills de detectar, i de grau III i IV els més difícils de detectar i que poden generar més complicacions. La intervenció consisteix en fer un tall ràpid al fre lingual per aconseguir que la llengua faci tot el seu recorregut i, abans de realitzar-la, es consensua amb les famílies i es fa en aquells casos on es creu que podria ser beneficiós per al futur desenvolupament de la parla del nadó, per a la continuïtat de l’alletament matern i quan els tractaments conservadors no han funcionat.

La incisió es realitza als nadons de 0 a 6 mesos i té lloc en un espai esterilitzat a la pròpia consulta de les llevadores. Acostuma a ser una intervenció ràpida i a no tenir més complicacions posteriors. Dies més tard, el tall cicatritza i ja es dona per eliminat el fre lingual restrictiu. Abans de realitzar la intervenció, però, es documenta exhaustivament la simptomatologia, fent una observació i classificació per valorar el grau de retenció que té el fre lingual. D'aquesta manera, si el nadó té més de 6 mesos o, si es preveu que la frenotomia pot donar complicacions, el pacient es deriva al servei de cirurgia pediàtrica perquè siguin els cirurgians els que realitzin la intervenció a quiròfan i amb sedació.

Quines altres afectacions té el fre lingual?

Les frenotomies però, no només es fan en nadons lactants amb llet materna; també es donen casos en què el nadó no realitza una bona succió del biberó i es recomana fer la intervenció. També es realitza en menors i adolescents si aquest fre lingual curt continua limitant el moviment lingual i apareixen problemes relacionats amb la parla, deglucions, respiracions i posició dental.

A partir dels 4 o 5 anys, són els logopedes, odontòlegs i pediatres els qui detecten també fre linguals que provoquen alteracions en la parla i altres aspectes i que es deriven a cirurgians pediàtrics.

L’equip de llevadores de la Clínica Sant Josep recomana demanar cita i fer un seguiment en aquells casos on hi ha dificultats per alletar. Com comenten les nostres llevadores e IBCLC (Consultores internacionals de lactància materna) “si en els primers dies de l’alletament apareixen dificultats o dolor, s’ha de buscar ajuda per revisar la situació i donar opcions per fer que la lactància sigui exitosa”.