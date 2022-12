La mecànica del pla estratègic és molt senzilla, l’objectiu ve per la nostra pròpia visió fundacional. Volem fer una educació excel·lent que ens permeti formar millors persones i millors caps que ens portin a una societat millor. El CEU ha de ser la referència del sector educatiu espanyol pel seu compromís amb la qualitat, amb l’excel·lència, amb els valors, amb l’ocupabilitat, amb la connexió, amb els sectors socials, amb el món de l’empresa, de les institucions, assistencial, cultural... Per a una institució educativa del segle XXI és clau perquè les universitats i les escoles no han de treballar per a la societat, han de treballar amb la societat. Volem que el CEU el 2027 sigui una institució amb l’oferta educativa més gran possible. Algú que pensi en el CEU d’aquí cinc anys ha de pensar en l’operador educatiu global.

Tot i que l’estratègia es basa en cinc pilars, es podria dir que l’ocupabilitat i la internacionalització són els pilars?

L’ocupabilitat és el compromís dels educadors amb el projecte vital del jove. Nosaltres no treballem només perquè la gent sigui utilitzable; treballem per formar íntegrament la persona. El problema que tenim amb l’ocupabilitat és que hi comença a haver un gap, entre la demanda de talent i el que surt de les universitats espanyoles.

La vocació per les carreres STEM està en declivi. Quines implicacions té?

Les ciències estan en caiguda des de fa molts anys i això implica diverses coses, però fonamentalment dues. En primer lloc, la formació integral, és a dir, que el cap integri determinats coneixements i formes de racionament, i per a això, el pensament matemàtic és una peça clau que confereix capacitat d’anàlisi, de raonament i de resolució de problemes. La segona, és la realitat del mercat laboral, que gravita clarament cap al món científic i tecnològic, i és on hi haurà més oportunitats d’ocupació, de més qualitat, de llarga durada i més ben retribuïdes. Si aquest és el mercat laboral, haurem de treballar per a aquest i aquest és el compromís d’institucions amb visió humanista.

Un dels problemes de la societat de les noves generacions en l’ocupació és la resistència al fracàs. ¿Com el treballeu?

Cal enfrontar-los durant el grau a situacions similars a les que es trobaran en la vida professional, això vol dir que hem d’aconseguir que treballin en projectes i reptes en què fracassaran i hauran d’aprendre a aixecar-se. Els educadors estem perquè sàpiguen que ensopegar no és el final, que caure no és l’últim capítol, i el que més forma algú per dins és aixecar-se moltes vegades.

Heu creat el Consell Assessor d’Ocupabilitat, format per 13 directius de primer nivell. En què consisteix aquesta aliança?

És un compromís generosíssim per part de 12 grans empreses espanyoles de 12 sectors diferents (Agència Efe, Airbus, BBVA, Cepsa, Deloitte, Garrigues, GSK, Ilunion, Mapfre, Microsoft, Randstad i Vodafone), i el seu responsable màxim de Recursos Humans s’ha incorporat al consell per treballar l’aproximació entre el talent que mirem de crear a les institucions educatives i el talent que el món real, empresarial, professional, industrial, del sector públic, demandarà en el futur, que no sempre és una qüestió de coneixement tècnic. Moltes vegades el que falta és resistència al fracàs, lideratge, compromís... Cada trimestre hi ha un ple del consell i entre cada dos plens es treballen determinades grans matèries de les quals es treuen conclusions. Un dels punts que estem intentant implantar és l’‘empresabilitat’ dels alumnes, és a dir, que quan surtin de la universitat coneguin, hagin tingut contacte o hagin descobert, les claus de la realitat de l’ecosistema de l’empresa, de la gran consultora, de l’Administració pública, del sistema judicial...

Els vostres estudiants tenen més d’un 90% d’ocupabilitat...

El 90% d’ocupabilitat és per estar molt satisfets i orgullosos, però mai autocomplaents. Nosaltres estem treballant per estar en el 99,9% d’ocupabilitat i que aquesta ocupabilitat sigui de qualitat, de llarga durada i que permeti carreres profundes. L’ocupabilitat és la clau que obre el projecte personal de cada alumne.

Quin és el vostre pla d’inversió a sis anys?

Tenim plantejada una inversió de 180 milions a sis anys per a instal·lacions físiques i de noves facultats. Una universitat de qualsevol tipus de disciplina és un ecosistema al qual l’alumne pot desenvolupar tot el seu potencial. Una universitat que vulgui ser puntera avui ha d’invertir en instal·lacions de primeríssim nivell.