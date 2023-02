Un motorista resultat ferit greu aquest dissabte al matí després de patir una caiguda a la BP-1101, al Bruc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut pels voltants de les 11.30 hores al quilòmetre 3,7 de la BP-1101, que creua la muntanya de Montserrat fins al coll de Can Maçana.

Per causes que es desconeixen, el motorista ha perdut el control del vehicle i s'ha estimbat sol sense cap altre vehicle implicat. L'afectat ha estat evacuat en helicòpter pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Bellvitge. La via ha estat tallada durant una estona al trànsit, amb mig quilòmetre de congestió a la zona, i poc després s'ha pogut donar pas alternatiu.