La Generació Z avança la nova ruta de la mobilitat

L’Espacio Comet Retiro ha acollit la taula rodona 'La nueva movilidaz: medios de transporte para la Generazión Z', l’objectiu del qual ha sigut explicar les tendències de mobilitat urbana marcades pels més joves. La sessió ha estat moderada per Marina Portero, directora creativa i Host de Código Nuevo, que ha plantejat per obrir el debat dues preguntes als experts: «¿Continua sent el cotxe una prioritat per a la Generació Z? ¿Com veuen les noves generacions el transport urbà?».

El primer en respondre ha sigut Juan José Conde, responsable de Desenvolupament de Negoci i Estratègia B2B a Acciona, que ha iniciat la seva intervenció explicant com la seva empresa afavoreix la transformació social a través d’una economia basada en la descarbonització. El ponent ha afirmat que «el vehicle elèctric ha arribat per quedar-se, recolzant-se en una dada»: «Un conegut model de vehicle elèctric ha sigut el més venut a Europa el 2023». I apunta a la consciència ecològica com a factor determinant, mentre reconeix que cal optimitzar les infraestructures de càrrega i simplificar el procés, per exemple, a través de bateries intercanviables.

«Aquesta és la primera generació que viurà amb el dret a una mobilitat que sigui sostenible, segura i coherent amb l’entorn» Juan José Conde — Responsable de Desenvolupament de Negoci i Estratègia B to B de Mobilitat d’Acciona

Posant veu a la Generació Z, Ada Santana Aguilera, diputada més jove a les Corts Generals, s’ha declarat assídua del transport públic. La política ha explicat que els joves urbans prescindeixen sovint del cotxe, fins i tot disposant d’un, «perquè els surt més rendible agafar el metro, el bus o un tren», i assenyala el problema de l’aparcament com un altre obstacle que els fa decantar-se per una mobilitat més pràctica. En relació amb el tipus de cotxe que prefereixen, pensa que, si es plantegen adquirir-ne un, el que més valoren és la seva sostenibilitat. «Som una generació molt més conscienciada amb el medi ambient, perquè ja hem crescut amb aquesta idea d’una cosa molt bàsica com és el reciclatge.»

«Cal legislar pensant en el futur i entenent que tota norma nova causa al principi un rebuig» Ada Santana — Diputada al Congrés dels Diputats

Després, Mariano Urraco, professor ajudant Doctor en Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid, ha assenyalat que les generacions anteriors estaven més ancorades a un lloc de residència i la seva mobilitat era puntual. No obstant, els joves d’avui, pel funcionament del mercat laboral, «tenen més interioritzada la necessitat de moure’s per la seva ciutat, el seu país o fins i tot per l’estranger». El sociòleg apunta que el problema estructural de la precarietat que viuen els zentennials fa que no optin per la compra de vehicles i determina també la seva inclinació per models com el sharing o la mobilitat sota demanda. A tot això Juan José Conde ha afegit que «la compartició té un punt de sostenibilitat» també. Així mateix, Ada Santana creu que els joves es mouen molt més ara per Espanya i per fora per quatre motius: estudis, feina, viatges i l’incentivament del transport públic des del Govern d’Espanya, amb mesures que l’abarateixen o plantegen la seva gratuïtat.

«La mobilitat és part consubstancial de les generacions més joves i de la seva manera d’ubicar-se al món» Mariano Urraco — Professor de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid

Més tard, l’expert d’Acciona, preguntat per la repercussió d’aquests canvis generacionals en el mercat actual, ha assenyalat que els fets transformadors esdevinguts en la primera dècada del mil·lenni van ser els que van propiciar aquest gir de mentalitat, i explica que la nova mobilitat s’està desenvolupant entorn de tres eixos: les esmentades tecnologies elèctriques, la connectivitat, mitjançant la qual podem «enviar informació al vehicle» per reservar-lo, compartir-lo, programar la ruta..., i, per últim, un context regulatori d’infraestructures, lleis i ordenances.

Una exposició aclaridora per entendre la perspectiva de les noves generacions i el futur de les tendències de mobilitat urbana.