L’aigua de l’aixeta guanya terreny a Espanya
Segons el Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia, més de la meitat de ciutadans ja demanen aigua de l’aixeta en restaurants, una tendència a l’alça associada a una confiança més gran en la qualitat, estalvi i consciència ambiental
En la recerca constant de la sostenibilitat, el mesurament dels hàbits que tenim com a ciutadans es converteix en una brúixola. El Sosteniblòmetre, el mesurador de conductes i hàbits sostenibles que l’operadora Aqualia va posar en marxa el juny del 2022, va néixer amb aquest propòsit: que els ciutadans posessin a prova com de sostenibles són els seus gestos quotidians. En l’última onada, amb dades recollides des del juny al desembre del 2025, ha revelat una tendència prometedora. Sembla que Espanya està fent passos ferms cap a un consum d’aigua més gran de l’aixeta, tot i que el camí cap a la plena circularitat encara requereix certs canvis culturals en l’àmbit domèstic.
La dada més cridanera del VIII Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia, que s’extreu a partir del Sosteniblòmetre, un senzill test en línia d’hàbits diaris, és l’increment del 10% en la variació anual de ciutadans que afirmen demanar aigua de l’aixeta en restaurants. Aquest percentatge se situa en un significatiu 54,5%, 10 punts més que el desembre del 2024 (43,4%). Si els establiments, que tenen l’objectiu que el client se’n vagi satisfet, aposten per l’aigua de la xarxa municipal, es deu a una doble garantia de qualitat i seguretat. No en va, l’aigua de l’aixeta és el producte alimentari amb els controls sanitaris més grans.
Seguretat, sostenibilitat i estalvi
La resistència al consum de l’aigua de la xarxa es basa sovint en mites que l’evidència científica desmunta. La infraestructura que gestiona el cicle integral de l’aigua opera les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i l’aigua està sotmesa a un triple control rigorós (sanitari, tècnic i d’autocontrol). El resultat és un producte que compleix i supera el Reial Decret 3/2023, que exigeix el control de més de 50 paràmetres a l’aigua de la xarxa de proveïment, i la qualitat del qual es pot consultar a través del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).
L’aigua de l’aixeta minimitza la petjada de carboni associada al transport i la refrigeració, i evita la generació massiva de residus plàstics, en forma d’ampolles de plàstic d’un sol ús. Al triar l’aixeta, el ciutadà s’integra directament en un model circular per si mateix, on l’aigua es depura i es torna al medi natural per reiniciar el cicle, sense generar més residus contaminants al final de la cadena.
A més, el gest de beure aigua de l’aixeta porta associat un avantatge econòmic innegable: mentre una família de quatre membres gasta uns 500 euros a l’any en aigua embotellada, el cost de la de l’aixeta es redueix a uns 5 euros anuals, segons l’OCU.
Canvi d’hàbits
Més enllà del consum d’aigua de l’aixeta, el Sosteniblòmetre ofereix una radiografia àmplia dels hàbits sostenibles relacionats amb l’aigua a les llars espanyoles. En aquest sentit, resulta encoratjador que el 100% dels consultats afirmi tenir aigua freda a la nevera per evitar el malbaratament inicial o que el 92% revisi activament que les aixetes de casa no perdin aigua. Aquests són gestos responsables ja assumits, igual com l’ús conscient del sanejament, ja que el 90% afirma no tirar tovalloletes al vàter.
No obstant, l’índex també assenyala àrees amb gran marge de millora. Per exemple, només el 25% utilitza un gibrell per recollir l’aigua freda de la dutxa i únicament el 53% compta amb airejadors d’aigua o reductors a les aixetes.
La necessitat d’integrar aquests hàbits transcendeix l’individual. L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) recorda que Espanya suspèn en economia circular, amb gairebé la meitat dels nostres residus destinats a abocador, molt lluny de l’objectiu europeu. En aquest context, beure aigua de l’aixeta emergeix com el gest circular més accessible i transformador que el ciutadà pot realitzar.
Pedagogia de l’aigua
Per reforçar la confiança ciutadana, Aqualia impulsa diferents iniciatives de divulgació i conscienciació sobre el valor de l’aigua de l’aixeta. Entre elles destaquen els Tastos d’Aigua, una degustació a cegues en la qual veïns de diferents municipis comparen l’aigua de la xarxa amb aigües embotellades, comprovant que no existeixen diferències apreciables. Aquesta experiència s’ha consolidat com una eina pedagògica eficaç per desmuntar mites i reforçar la percepció de qualitat del servei.
Més recentment, la companyia ha llançat el Grifómetro, una campanya digital centrada en els hàbits sostenibles de la llar que convida els ciutadans a mesurar l’impacte positiu dels seus gestos quotidians en forma de vasos d’aigua estalviats. Des de la seva posada en marxa, entre juliol i desembre de 2025, ha registrat 247 participacions i ha sumat més de 10.000 vasos d’aigua per al planeta. Tancar l’aixeta al raspallar-se les dents, optimitzar el reg o reutilitzar l’aigua de pluja figuren entre les pràctiques més habituals, tot i que l’eina també evidencia que accions com verificar el comptador o utilitzar programes eco segueixen poc esteses.
Aquestes iniciatives remarquen que l’eficiència hídrica pot assolir-se amb rutines senzilles, però també que la conscienciació ha de continuar ampliant-se per consolidar un canvi cultural durador.
