Una vegada normalitzada la situació després de la pandèmia del coronavirus, l’activitat de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa també s’ha normalitzat. Ha viscut uns mesos complicats i afronta uns mesos plens de renovada il·lusió per continuar la seva activitat.

Les precaucions i restriccions a les residències de gent gran van impossibilitar que la comissió assistencial pogués continuar efectuant les seves visites habituals. Malgrat les limitacions, s’hi ha mantingut el contacte i, amb motiu de les diades de Sant Jordi i Nadal, se’ls va fer arribar les tradicionals felicitacions amb els bons desitjos de la Coordinadora. El Nadal passat en algunes residències ja es van poder entregar personalment les nadales. Esperem que la pandèmia sigui un malson del passat i que la comissió assistencial pugui continuar el seu treball solidari.

Com en anys anteriors, aquest curs s’han programat de nou els tallers de ceràmica, pintura i dibuix, poètica, i l’aprenentatge de català, francès i anglès. També altres activitats d’esbarjo, com són el bridge, el ball en línia i la música. El novembre passat es va organitzar una jornada teòrica i pràctica sobre alimentació. Un taller temàtic de cuina que va tenir molt bona acollida, ja que l’assistència era limitada a 25 persones i va fer ple. La classe va anar a càrrec de les dietistes Assumpció Zueras i Eva Pio, ambdues amb una llarga experiència docent i autores del llibre La bona alimentació. Molt útil i, sobretot, molt pràctic, on s’expliquen pautes i receptes fàcils per a cada dia.

Any rere any, una de les activitats habituals de la Coordinadora són les caminades setmanals dels dilluns i els dijous pels voltants de Manresa. Una activitat física que permet, alhora, conèixer els entorns naturals de la ciutat; salut, natura i cultura. Mensualment, s’organitzen viatges que permeten conèixer altres localitats, les seves arrels, història i tradicions. Unes excursions lúdiques i de coneixement del país. El darrer trimestre del 2022 es va visitar la vall de Núria, Anglesola i la Colònia Rusiñol del Ter, que havia albergat la Fàbrica de Filats i Teixits de Cotó Jaume Rusiñol. I, com cada any, amb motiu de les festes nadalenques, va celebrar-se el Pre-Nadal amb una sortida un parell de dies al Deltebre i Peníscola.

Des de fa molts anys, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l’1 d’octubre, es van inaugurar les Aules de les Persones Grans del curs 2022-2023. Aquest nou curs, la inauguració va tenir lloc a l’auditori de la Plana de l’Om el 30 de setembre. Un acte institucional organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa. La conferència inaugural va comptar amb la participació del reconegut periodista i assagista Josep Playà i Maset, que va parlar d’Els nous llenguatges de la comunicació del segle XXI. En el decurs de l’acte es va lliurar el premi del Consell Municipal de la Gent Gran, que, en aquesta 8a edició, es va atorgar in memoriam a Josep Vizcaíno i Grima, activista social amb una llarga trajectòria veïnal, sindical, política i, una vegada jubilat, compromès amb la gent gran.

La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, implicada amb els problemes de la gent gran, participa en els respectius consells municipal i comarcal per defensar els drets d’aquest col·lectiu. Amb aquesta inquietud, participa també activament a la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.

Esperem que el 2023 sigui molt millor que els darrers i ens permeti continuar treballant i incrementant la família d’associats.