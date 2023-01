L’Ajuntament d’Òdena amb el suport de la Diputació de Barcelona obre inscripcions per al grup de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM), un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les que tenen cura. Els GSAM no estan pensats com una activitat de formació. Es fan sessions grupals d’una hora de durada conduïts per un professional i formats per entre sis i deu persones cuidadores. L’activitat es desenvolupa en espais municipals.

Les persones interessades poden adreçar-se a l’Ajuntament d’Òdena, Serveis Socials, carrer Pompeu Fabra, 14, els dilluns, dimarts i divendres de 9 a 14 h i a l’oficina del Pla d’Òdena, al Centre Cívic, els dijous de 9 a 14 h. El termini per poder-s’hi inscriure finalitza el dia 3 de febrer del 2023. Per a mes informació es pot trucar als telèfons 93 801 7434 i 697 42 02 16.