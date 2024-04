Sant Joan de Vilatorrada va celebrar, dissabte, la primera Fira Flamenca organitzada pels Vilatorrats. La gran afluència de públic, molts d’ells vestits per a l’ocasió, va fer petit el pati del Mas Sant Joan que es va omplir de colors. La festa va començar a les 12 del migdia i va finalitzar a les 9 del vespre. La festa va estar amenitzada per les actuacions de: Adri Expósito, Lagarto i Sr. Lobo, Casa de Andalucía de Manresa, Pablo Ramírez, Niño Remedio y sus Compadres, Alma Flamenca, Tot Per Ballar, Aires de Andalucia, Sweet India, i Jony Canijo y los Fundamentos, que van fer ballar als assistents fins a gairebé nou hores. També van oferir servei de bar, amb el típic «rebujito», cervesa, vi i tapes variades com pernil, formatge, els tradicionals «callos», patates braves, entrepans de botifarra, sardines i creps.

El pati del Mas Sant Joan s’omple de gom a gom en la 1a Fira flamenca organitzada pels Vilatorrats / XIKU74_FOTOS_TIETA