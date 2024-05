El 1r Mercat d’Intercanvi Interescolar de Joguines de Martorell bescanvia prop de tres-cents quaranta objectes

La Nau 1 de Ca n’Oliveres, de Martorell, va acollir el 1r Mercat Interescolar d’Intercanvi de Jocs i Joguines, organitzat per l’Ajuntament de Martorell amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. A l’activitat s’hi van sumar prop de tres-cents alumnes de 4t i 5è de primària, de sis escoles del municipi: Lola Anglada, Mercè Rodoreda, Juan Ramón Jiménez, José Echegaray, Vicente Aleixandre i La Mercè. L’esdeveniment va estar organitzat per una trentena d’alumnes de 3r d’ESO de l’IES Joan Oró de Martorell, que es van formar sobre la problemàtica dels residus i per a instruir els infants.

El Mercat d’Intercanvi va consistir a crear un espai de trobada on els infants poguessin portar el material que ja no utilitzen (llibres o contes, jocs i joguines, material escolar o material esportiu), però que està en bon estat, per intercanviar-lo per altres coses que els poguessin fer més servei.