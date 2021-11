El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, ja ha contret matrimoni amb la seva parella, Sílvia Caballol, i des de dilluns al vespre és un bisbe casat, el primer de la història de Catalunya i Espanya. D’aquesta manera, ha incomplert els seus vots eclesiàstics i ara és el Vaticà qui haurà de decidir com actua un cop s’ha oficialitzat el casament de Novell. En aquest sentit, fonts de la Conferència Episcopal Tarraconense apunten que una de les opcions que s’estudiarà és que Xavier Novell perdés tots els seus atributs com a bisbe i capellà i retornés «a l’estat laical».

Els encarregats de prendre la decisió de què ha de fer l’Església un cop Xavier Novell s’ha casat pel civil són els membres de la Congregació per als Bisbes, una organització de la Cúria Vaticana que, entre altres funcions, és l’encarregada de gestionar els relleus als bisbats de tot el món. La congregació està dirigida pel cardenal canadenc Marc Ouellet, però entre els seus membres hi destaca el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que a més és el president de la Conferència Episcopal Espanyola. Així, Omella tindrà molt a dir en aquesta decisió ja que és el membre que coneix més a fons a Novell i el que ha viscut més de prop com s’ha desenvolupat la seva renúncia com a bisbe de Solsona i els esdeveniments posteriors.

A l’espera d’aquesta decisió, però, el casament ja ha tingut les seves primeres conseqüències. Tal com regula el Codi de Dret Canònic, Xavier Novell va quedar suspès ad divinis de forma automàtica un cop es va casar pel civil. Això implica que a partir de dilluns a la tarda no pot celebrar cap mena de sacrament. Tot i això, encara manté el títol de bisbe i continua formant part de la jerarquia de l’Església.

«Sent com és, un cas tan extraordinari, la decisió ja passa a la Congregació per als Bisbes de la Santa Seu», explica Norbert Miracle, vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense. Miracle assegura que en cap cas Novell quedarà expulsat de l’Església, però creu que la Congregació podria prendre la decisió de passar a l’encara bisbe a l’estat laical, fent-li perdre totes les seves atribucions no només com a bisbe, sinó com a capellà. Tot i que Miracle assenyala que no és possible una expulsió, que Novell passés a ser un laic més l’apartaria de la jerarquia eclesiàstica de forma completa.

Tot i estar casat pel civil, Novell i Caballol podrien tenir la voluntat de casar-se per l’Església malgrat les circumstàncies que han envoltat el seu matrimoni, ambdós són cristians convençuts. En aquest sentit, Miracle apunta que «per casar-se per l’Església hauria d’arribar el moment en què la Santa Seu l’autoritzés a fer-ho». Una altra alternativa per poder-se casar per l’Església era que Novell demanés la dispensa de les seves obligacions clericals al Vaticà i que el mateix Papa Francesc li atorgués, com ja s’ha fet en molts altres casos de capellans i sacerdots que han volgut deixar l’Església per formar una família. Però el procés és lent i Novell tenia pressa. Si finalment el converteixen en laic i la parella volgués casar-se per l’Església, Novell hauria de demanar permís directament al papa Francesc, que hauria de decidir si atorgar-l’hi o no.

Miracle diu que Novell és el primer bisbe casat de la història de Catalunya i Espanya, però apunta que s’ha donat algun cas similar a Amèrica del Sud i Àfrica.

Novell es casa amb la seva parella embarassada tres mesos després de la renúncia com a bisbe Caballol va acudir al jutjat de pau amb una evident panxa que confirma les especulacions d’embaràs Xavier Novell i Sílvia Caballol es van casar dilluns, un dia abans de que es complissin tres mesos de la renúncia de Novell com a bisbe de Solsona. Les sorprenents decisions del prelat han captat l’atenció de diversos mitjans durant aquests mesos, no només a Catalunya sinó a tot el món. Però les imatges difoses ahir pel programa Planta Baixa de TV3 del casament de la parella van confirmar que Caballol estaria embarassada, tal com s’havia especulat les darreres setmanes. L’estat de Caballol explicaria la gestió que ha fet Novell de la seva renúncia com a bisbe. Xavier Novell va renunciar el 23 d’agost per sorpresa al·legant «motius personals». L’anunci va agafar per sorpresa no només als fidels de la diòcesi solsonina, sinó a la gran majoria de capellans que no en sabien res. Fins i tot membres de la cúria van assegurar no conèixer els motius de la renúncia de Novell. Abans, però, el bisbe va confirmar a Caballol en una cerimònia discreta a la parròquia de Biosca a finals de juny, una acció que podria ser una pista de la voluntat de la parella de contraure matrimoni per l’Església en el futur. Després de la renúncia com a bisbe de Solsona, va sortir a la llum la relació de la parella i que Novell s’havia traslladat a Manresa. En aquell moment poca gent s’imaginava que darrera la renúncia encara hi havia un motiu més a part d’un sentiment d’amor cap a Caballol. Alguns mitjans van informar que l’escriptora estaria embarassada i esperant bessons, però ella feia vida discreta i esquivava les càmeres. Tot i això, la parella va aparèixer dilluns a la tarda al jutjat de pau de Súria per contraure matrimoni pel civil, i les imatges que va gravar el programa Planta Baixa confirmen el que alguns mitjans havien apuntat, que Caballol està embarassada. L’estat de Caballol fa pensar que podria estar embarassada de més de tres mesos. Això explicaria per què Novell va renunciar d’una forma tan inesperada i sense donar explicacions així com les presses per contraure matrimoni de la parella. Novell podria haver confirmat a la que ja era la seva parella a finals de juny abans de renunciar com a bisbe un cop la parella va saber que esperava un fill. Novell no podria fer-se càrrec del fill o filla si continués exercint com a bisbe de Solsona, motiu que el podria haver portat a prendre la decisió de renunciar. Des de llavors, el silenci va imperar en Novell, potser per evitar que es generés algun escàndol en el si de l’Església. Ara, l’encara bisbe ha trobat feina aprofitant els seus estudis d’enginyer agrònom. Novell treballa des de fa unes setmanes a l’empresa Semen Cardona, especialitzada en l’extracció i distribució de semen porcí arreu del món. Es desconeix quin serà el proper pas del bisbe emèrit de Solsona o si, un cop casat, encara mantindrà el silenci o donarà alguna explicació als fidels i capellans de la seva antiga diòcesi.