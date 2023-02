Després del cap de setmana més boig de l'any, el Carnaval de Solsona no s'atura. L'activitat ha continuat amb una jornada dedicada als nens i nenes a través de la celebració de l'edició infantil de la festa solsonina per excel·lència. La protagonista del dia ha estat la directora i presentadora del programa de TV3 InfoK, Núria Vilanova, que ha estat nomenada Mata-ruc d'Honor del Carnaval infantil, un títol que es va estrenar l'any passat. La periodista ha presenciat els ballets, la bramada i la tradicional penjada del ruc des de la Torre de les Hores.

La festa dedicada als infants ha començat amb una rua carnavalesca per la carretera de Torà. Els colors i la disbauxa han estat els protagonistes de la desfilada on s'han vist disfresses clàssiques, com ara pallassos, pirates o dalmates i, d'altres de més innovadores, com del personatge Miércoles Addams, que ha triomfat al Carnaval d'enguany. Per descomptat, molts infants també han optat per vestir-se amb la tradicional bata solsonina. Tots ells han repartit confeti entre els centenars d'assistents que han participat en la festa.

La comitiva, presidida pel rei Carnestoltes infantil, Guim Galera, ha arribat fins a la plaça del Camp, on s'ha donat el tret de sortida a l'acte central de la festa. L'animador bagenc Pep Callau, primer Mata-ruc d'Honor infantil, ha estat el presentador que ha donat pas a la bramada protagonitzada pels alumnes de les escoles de la comarca. En el seu discurs, han fet un repàs de les notícies més destacades del món i de la comarca en l'últim any, posant l'accent en la pujada del preu de l'electricitat i dels productes bàsics i en la sequera que ha buidat els pantans d'arreu de Catalunya.

Els infants han demostrat estar ben informats de l'actualitat mundial i local. Així, ho ha constatat la periodista Núria Vilanova, que cada dia es dedica a explicar als infants allò que passa al món. De fet, l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha decidit reconèixer la seva tasca per informar els infants d'una forma amena i rigorosa concedint-li el títol de Mata-ruc d'Honor infantil. Després de coronar-la amb les orelles del popular ruc, Vilanova ha destacat que el Carnaval de Solsona és un dels més especials de Catalunya, "per la seva gent i els seus costums ben arrelats entre petits i grans".

En acabar el seu parlament, s'ha donat pas a les contradanses infantils, que han comptat amb l'acompanyament dels Gegants Bojos del Carnaval. Seguidament, la festa s'ha desplaçat a la Torre de les Hores, on ha tingut lloc la tradicional penjada del ruc de la mà de la periodista.