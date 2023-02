El Servei de Formació Agrària (SFA), unitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) que gestiona les 15 Escoles Agràries de Catalunya, ha posat en marxa aquest 2023 el Projecte de Mentoria per a Joves Agricultors i Agricultores. La nova iniciativa, dirigida als joves que van sol·licitar l'ajut de primera instal·lació l'any 2022, té l'objectiu d'acompanyar i assessorar joves amb idees de negoci viables en el sector agropecuari. Es tracta d'una de les actuacions previstes dins l'Estratègia de relleu generacional de Catalunya per al període 2023-2027 i també, dins el III Programa de dones del món rural i marítim 2022-2025 del DACC.

La mentoria es basa en l'aprenentatge de joves -anomenats mentorats o mentorades-, que comencen la seva activitat professional en el sector agropecuari i tenen un projecte viable. Són persones implicades, amb ganes d'aprendre i participen al programa de forma voluntària. Aquests mentorats i mentorades estan orientats per professionals -anomenats mentors o mentores- amb una experiència laboral destacable, i amb un negoci similar als dels i les joves.

"Des de la xarxa d'Escoles Agràries, estem segurs que la mentoria serà molt productiva i ens donarà la possibilitat de continuar amb la nostra feina formativa i de servei i de seguir contribuint al relleu generacional del sector", afirma Joan Minguet, cap del Servei de Formació Agrària.

En aquest projecte hi participen 9 Escoles Agràries (Amposta, Espiells, Gandesa, Manresa, Mas Bové, Pirineu, Santa Coloma de Farners, Solsonès i Tàrrega), que han seleccionat 12 joves -7 dones i 5 homes-, de diferents comarques de Catalunya i amb negocis diversos.

Les orientacions productives de les empreses dels mentorats i mentorades són variades: 6 de ramaderia (oví de carn i llet, boví de carn, equí de carn i avícola de posta) i 6 agrícoles (fruita dolça, fruita seca, horta, vinya, olivera i planta ornamental). En total, 8 d'aquests projectes són de producció ecològica.

El programa, que neix com a pla pilot, s'allargarà fins al mes de novembre de 2023. En la primera fase, els joves treballen i comparteixen el seu dia a dia a les empreses dels seus respectius mentors, amb l'objectiu de fer immersió directa. D'aquesta manera, aprèn dels èxits i també de les dificultats i possibles fracassos, per tal que després ho pugui aplicar en el seu propi negoci. El jove treballarà durant tots aquests mesos per aconseguir uns objectius fixats a l'inici del programa.

Un altre aspecte molt important de la mentoria és que la relació de confiança que s'estableix entre mentor i mentorat es pugui mantenir en un futur. El programa es va iniciar el passat mes de gener, i des d'aleshores, tant els i les joves com els mentors i mentores han mostrat molt bona sintonia entre ells, així com una gran implicació per facilitar la instal·lació del jove en el sector i millorar les seves possibilitats d'èxit.