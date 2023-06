El Govern incorpora 17 informadors ambientals als espais naturals de la Catalunya Central. L'objectiu d'aquests vigilants, que se sumen als que ja hi ha en algunes zones de contractats pels ajuntaments, és el d'evitar la massificació i l'incivisme. No sancionaran, però sí que sensibilitzaran el visitant amb l'entorn. "Igual que hem après com accedir a un museu i no aparquem al jardí ni anem amb el gos deslligat, hem d'entendre que en un espai natural hem de fer el mateix", subratlla la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas. Amb aquests 17, n'hi haurà 85 a tot el país: 47 als parcs naturals, i la resta a la Catalunya Central i a Girona, on ja es va implantar l'any passat. L'alt risc d'incendi és una de les qüestions que més preocupa.

La campanya s'engega el 3 de juliol i s'allargarà fins l'1 de novembre. D'aquesta manera, segons la secretària d'Acció Climàtica es cobreix la temporada d'estiu i tardor, dues de les més freqüentades als entorns naturals. Especialment rius i gorgs a l'estiu, i boscos a la tardor pels bolets.

Un dels llocs on hi haurà informadors ambientals és al Collsacabra on, de fet, ja n'hi havia de contractats pels ajuntaments de la zona. L'avantatge és que això permetrà que hi siguin durant tots els dies de la setmana, i no només caps de setmana com fins ara.

En aquesta zona, a l'estiu, hi tenen dos espais altament freqüentats: el gorg de la Foradada, de Cantonigròs, i el Morro de l'Abella, un espectacular mirador amb vistes al pantà de Sau. Per aquest motiu, fa quatre anys van engegar la campanya d'informadors i van instaurar una ecotaxa. L'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà, en fa una bona valoració: "Hem de fer una pausa quan entrem en un espai natural, evitar al màxim la petjada humana i això només es pot aconseguir amb informadors. No cal prohibir, ni sancionar".

L'alt risc d'incendi, màxima preocupació

L'acumulació de deixalles en zones prohibides, la manca de respecte cap als veïns o l'aparcament són algunes de les mostres d'incivisme més freqüents entre els visitants. Ho explica Maria Valls, coordinadora dels informadors de la Catalunya Central, qui subratlla la importància que la gent prengui consciència que anar a un espai natural protegit "no és anar a un parc aquàtic o a una piscina".

Enguany, l'alt risc d'incendi degut a la situació de sequera és una de les qüestions que més els preocupa.

El dispositiu es va estrenar l'any passat a les comarques gironines i, enguany, s'amplia a la Catalunya Central. En total, hi haurà 85 informadors a tot el país: 47 als parcs naturals del país, 17 en zones de la Catalunya Central i 21 a les comarques gironines.