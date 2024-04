«El temps ha fet que aquesta hagi estat una de les temporades més complexes al Port del Comte»

El Port del Comte va donar per finalitzada la temporada d'esquí d'enguany abans de Setmana Santa, després de registrar uns mesos complexes a causa de les inclemències del temps. Les escasses nevades i les altes temperatures que han predominat durant l'hivern han forçat que l'estació hagi hagut de cloure la temporada lleugerament abans del previst. Com va assegurar el director del Port del Comte, Albert Estella, «esperaven que la neu arribés durant aquestes dates», motiu pel qual es va intentar allargar el tancament de les pistes el màxim possible.

Segons va detallar Estella a Regió7, la d’enguany ha estat «la temporada més difícil dels darrers dos anys», sobretot a causa dels factors meteorològics. Les poques nevades que hi han hagut, la pujada de temperatures generalitzada i les pluges d’aquestes últimes setmanes van provocar que la neu no es pogués arrelar correctament a les pistes i es fes necessari activar els canons de neu artificial, que «han estat en funcionament gairebé durant tota la temporada».

Com va apuntar el director de l’estació, és habitual que l’activitat de les pistes es tanqui pels volts de la Setmana Santa, encara que normalment es fa un cop acabat el pont. Tot i això, també va afegir que, la majoria d’anys, mantenir-les obertes en aquestes dates «sol comportar pèrdues econòmiques» per a l’estació. En anys anteriors s’ha donat el cas que hi havia fins a un metre de neu i no hi havia cap esquiador, perquè «els possibles interessants ja busquen destins més estivals».

Aquest any, «no hem comptat amb les típiques nevades i fred del mes de novembre», sumat a un desembre que va ser «excepcionalment sec» i un gener molt calent, en què els termòmetres van registrar fins a 17 graus. Per aquest motiu, Albert Estella va assegurar que aquesta ha estat «una de les temporades més complexes» que ha hagut d'enfrontar l'estació d'esquí. «No hem estat de sort», va lamentar.

Retirada dels ajuts

A aquest escenari se li suma el fet que, en aquesta temporada, la Generalitat va optar per la retirada dels ajuts a les estacions d’esquí privades que estaven destinades a la creació de neu artificial. D’aquesta forma, el govern de Catalunya ha deixat de cedir més d’1,2 milions d’euros que, fins ara, es repartien entre les tres estacions privades de la regió: el Port del Comte, la Masella i Baqueira Beret. Aquesta mateixa partida, però, a partir d’ara anirà destinada a la creació de nous habitatges socials a municipis de les comarques del Pirineu.