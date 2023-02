Set creadors i productors de videoclips d'artistes com Rosalía, Bad Gyal, Rigoberta Bandini i C. Tangana alerten del paper cada vegada major que està jugant la xarxa social TikTok en el sector de la música i afirmen que aquesta plataforma està transformant tant la producció com el consum dels videoclips. Així ho van posar de manifest durant la jornada, "Videoclips. Passat. Present. Futur", celebrada aquest dilluns a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). I encara una conclusió més: Youtube està en crisi.

El degà de la Facultat de Comunicació, Enric Marín, va exposar durant la presentació de l'acte que “la comunicació és fonamental per a la cultura” i va reivindicar que “els videoclips no són un art menor”. La directora de Publicom UAB, Patrícia Lázaro, va conduir el debat assenyalant que “el videoclip respon a un triangle amorós entre la discogràfica, l'artista i la productora”.

La directora de cinema, Barbara Farré, de la companyia Canadá, va parlar de l'enregistrament del videoclip "Millonària", de Rosalía, apuntant com "es va gravar en un dia" i amb la idea molt clara de simular un concurs de televisió dels anys 80 del segle passat.

La productora Anna Bacardit, també de Canadá, va comentar com va ser treballar primer amb El Guincho (Bombay) i com es va fer viral per posteriorment rebre encàrrecs de Scissor Sisters i després Dua Lipa amb el videoclip "Physical".

S'ha detectat "una baixada del 34% en el consum de Youtube"

El president de la discogràfica Música Global, Salvador Cufí, va assenyalar que “canals com TikTok estan matant el videoclip”. Va posar com a exemple que el videoclip més vist el 2022 va ser "Supermercat", de Lildami, amb 1 milió, "mentre que Doctor Prats en va tenir moltes més el 2021" i en aquest sentit ha detectat "una baixada del 34% en el consum de Youtube".

Guillermo Enguita, de Sony Music, va afirmar que "el format de com s'està consumint el videoclip està canviant molt" i va posar com a exemple Nathy Peluso qui "té molt clar el que vol i com fer els seus vídeos".

El productor, compositor i cantautor Àlex Pérez creu que "el videoclip és el que ha fet que mori l'àlbum o disc tal com el coneixíem". I va afegir: "Youtube està morint, s'està gravant cada cop més en vertical i per exemple Rosalía està gravant els seus concerts a TikTok".

"No em veig ara cantant i fent videoclips a TikTok"

Dolo Beltrán, cantant i actriu, famosa al seu dia per la seva cançó "No me llames Dolores, llamame Lola", ha afirmat que "pertany a una altra època i no em veig ara cantant i fent videoclips a TikTok, no seria natural".

Per a Joan Riedweg, director i realitzador de cinema i videoclips per a artistes com Estopa, Manolo García o Serrat: “La tecnologia està canviant la manera de produir els videoclips: des de la mida de la pantalla, a la qualitat de les càmeres amb què es està gravant fins i tot la intel·ligència artificial".