El mes de desembre les alarmes es van encendre a la seu central de Google. Per primera vegada en més d’una dècada, el gegant d’internet veia com una amenaça planava sobre el seu imperi de les cerques i la publicitat digital, el pilar del seu bilionari negoci. La multinacional va activar el seu ‘codi vermell’ i, segons va destapar ‘The New York Times’, va cridar d’urgència els seus fundadors, Larry Page i Serguei Bri, que van tornar als despatxos tres anys després d’abandonar els seus llocs de gestió. El que va despertar el seu temor no van ser les turbulències econòmiques que han colpejat el sector, sinó la meteòrica popularització de <strong>ChatGPT</strong>. Google va decidir llavors greixar la seva maquinària per focalitzar-se en el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA), la tecnologia cridada a marcar la dècada i el nou camp de batalla dels gegants de la indústria.

ChatGPT és un xatbot d’última generació entrenat amb milers de dades que extreu d’internet i programat per generar text de forma automatitzada. Tot i que comet errors, la seva capacitat per respondre tota mena de preguntes, imitar estils literaris, compondre cançons, programar codi informàtic i fins i tot fer acudits l’ha convertit en un fenomen mundial que ha traspassat les fronteres del món tecnològic. ChatGPT va ser llançat al novembre i actualment ja ha assolit els 100 milions d’usuaris actius mensuals, i s’ha convertit en l’‘app’ de consum de més ràpid creixement de la història, segons un estudi d’UBS.

Darrere d’aquest bot conversacional hi ha OpenAI, un petit laboratori d’investigació californià fundat el 2015 per Sam Altman, Elon Musk, Reid Hoffman, <strong>Peter Thiel</strong> i molts altres inversors interessats a desenvolupar les capacitats d’una IA segura per a la humanitat. Llavors, aquesta disciplina quedava reservada als experts. No obstant, set anys després la creació d’eines avançades com ChatGPT o el generador d’imatges Dall-E han popularitzat la IA entre el gran públic.

La IA està cridada a modelar la societat del futur, a transformar múltiples indústries i, per tant, la nostra vida. En els últims dos mesos s’ha pogut veure una eclosió sense precedents del sector. No hi ha dia sense que aparegui un nou projecte innovador que utilitza el model de llenguatge GPT-3 –el més gran mai creat– per generar textos, imatges, vídeos, cançons o veus sintètiques de forma artificial. Al novembre, la firma d’anàlisi de negocis CB Insights va xifrar en 250 les empreses d’IA de nova creació.

Microsoft en pren el lideratge

Aquesta adopció massiva ha fet que la IA passi a ser una gran oportunitat de negoci. La popularització de les seves eines ha fet que OpenAI prevegi una facturació de 200 milions de dòlars per a aquest any i arribar als 1.000 milions el 2024. El juliol del 2019, Microsoft va tenir més vista que ningú i va posar 1.000 milions de dòlars a l’empresa, una de les seves millors inversions. Fa dues setmanes, el gegant informàtic va reforçar aquesta aliança i va invertir 10.000 milions més per aconseguir el control del 49%. Després d’aquesta operació, OpenAI ha disparat la seva valoració fins a 29.000 milions, i ha passat a ser una de les <strong>‘start-ups’</strong> més valuoses del món.

«Mou-te ràpid i trenca coses». Al llarg de l’última dècada, aquest dogma ha propulsat les grans companyies tecnològiques fins a situar-les en el cim de l’economia mundial. Ara, Microsoft està seguint el mateix camí per posicionar-se com a líder en l’emergent mercat de l’anomenada ‘IA generativa’. És per això que ha anunciat que integrarà les prestacions de ChatGPT a productes com Word, l’administrador de correu Outlook o el seu cercador Bing. A més, OpenAI acaba de llançar un pla de subscripció de 20 dòlars al mes per a millores en l’ús del seu xatbot. Amb això, Microsoft busca rendibilitzar la seva inversió i obtenir un avantatge competitiu per avançar-se a la competència.

«La possibilitat que un motor de cerca respongui les teves preguntes amb un text redactat pot ser en molts casos molt interessant, i podria significar un canvi important en la forma en què concebem la nostra interacció amb la web», ha explicat al seu blog Enrique Dans, professor d’Innovació i Tecnologia a l’IE Business School.

Batalla a quatre fronts

L’accelerada de Microsoft ha posat dels nervis els capitostos de Google. I és que l’aparició d’un sistema com ChatGPT capaç de respondre de forma articulada als dubtes dels usuaris pot suposar una amenaça per al seu cercador, una gallina dels ous d’or que acapara un 90% d’aquest mercat i que ha generat un negoci publicitari de 149.000 milions de dòlars.

El més curiós és que és Google qui, fins fa poc, liderava el mercat de la IA generativa. Fa anys que la multinacional tecnològica, liderada per Sundar Pichai, desenvolupa LaMDA, un model de llenguatge presentat el maig del 2021 i que es va fer conegut quan un enginyer de la companyia va assegurar que tenia «sentiments». Segons els experts, podria ser fins i tot més potent que el que hi ha darrere de ChatGPT. Google ha desenvolupat tota mena de sistemes avançats d’IA, com MusicLM, capaç de crear música a través de text, però ha sigut més cautelosa i ha optat per no obrir-los al públic.

The last year showed many AI and ML breakthroughs — advances that require careful attention to ensure they are developed and deployed following our AI Principles. Today we share some of our recent work in Responsible AI and where we’re headed in 2023. → https://t.co/ufO7o6jgyz pic.twitter.com/ceSu6SQSoQ — Google AI (@GoogleAI) 24 de enero de 2023

«OpenAI no ha fet un salt tecnològic, sinó que s’ha atrevit a donar-li un ús viral a la seva IA. Han assumit el risc que tingui efectes indesitjables per penjar-se la medalla, mentre que les empreses més grans han sigut més conservadores. I amb bons motius», explica Antonio Ortiz, analista tecnològic i coautor del pòdcast ‘Monos estocásticos’. Google no ha estat cec; ha triat la prudència per no danyar la seva reputació amb una eina que cometi fallades i pugui desinformar.

Meta, l’empresa matriu de Facebook, va desenvolupar durant anys la IA a porta tancada. A l’agost, Mark Zuckerberg va decidir obrir al públic el seu xatbot, BlenderBot 3. Poc després va començar a acumular crítiques pels seus errors, per propagar conspiracions i fer comentaris racistes. Al novembre, la companyia va retirar el seu model de llenguatge Galactica, destinat a la ciència, per replicar aquests mateixos problemes.

Google no volia exposar-se al mateix que Meta. Tanmateix, l’oportunisme i atreviment d’OpenAI han torpedinat la seva estratègia i ha forçat un canvi de rumb. «Arrossegada per Microsoft i les expectatives del mercat», Google llançarà més de 20 nous productes d’IA aquest 2023 i testejarà la integració d’un xatbot com ChatGPT al seu cercador. «Les narratives pesen molt en la indústria tecnològica i l’actual apunta que Google s’està quedant enrere», afegeix Ortiz.

Estem assistint a una guerra empresarial pel domini de la IA i el seu prometedor negoci. Una escalada competitiva que anirà a més. L’últim a apuntar-s’hi és Baidu, el gegant xinès de les recerques –també conegut com el Google de la Xina–, que al març llançarà un xatbot per integrar-lo al seu cercador, segons va avançar ‘Bloomberg’. El pastís, com sempre, se’l repartiran les empreses més grans del món.