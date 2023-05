Cada cop més cibercriminals estan explotant el creixent interès per la intel·ligència artificial (IA) per intentar enganyar els internautes. Meta, propietària de Facebook, ha advertit, aquest dimecres, un augment dels virus informàtics camuflats en eines com el popular ChatGPT.

En el seu darrer informe de seguretat, el gegant de les xarxes socials explica que ha detectat uns deu tipus de 'malware' i més de 1.000 enllaços maliciosos. Aquests programes es promocionaven com a eines d'IA amb l'objectiu d'atreure els usuaris a descarregar-les als dispositius, cosa que obriria les portes a una infecció dels seus sistemes. Els 'pirates' de la 'Dark Web', a l'aguait del control de ChatGPT "Des del punt de vista del malfactor, ChatGPT és la nova criptomoneda", ha explicat Guy Rosen, director de 'Seguretat de la Informació' de Meta, traçant un paral·lelisme entre aquesta nova problemàtica i el fenomen de les estafes amb divises digitals. Els delinqüents informàtics es van afanyar a explotar l'interès en aquesta tecnologia per intentar optimitzar els seus atacs. Ara estan repetint aquesta estratègia. La criptomoneda Dogecoin es dispara després que Twitter utilitzés el seu símbol com a logotip Meta ha explicat que està preparant els seus sistemes de defensa per frenar possibles abusos dels "ceps de 'malware' que s'aprofiten de l'interès de la gent per ChatGPT d'OpenAI per enganyar-los i instal·lar codi maliciós que simula oferir funcionalitats d'IA". Només des del març, l'empresa assegura haver bloquejat més de 1.000 adreces web malicioses. A aquesta problemàtica se li sumen les advertències dels experts, els quals expliquen que eines com ChatGPT poden servir per agilitzar la producció de desinformació a gran escala.