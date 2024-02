La privacitat a Internet, els drets com a usuaris, les accions de màrqueting, el rastreig, les "cookies", etc. Aquests termes, de segur que en els últims mesos els heu sentit i no sols una vegada. I és que la llei està endurint la normativa europea envers la privacitat i els drets dels usuaris que naveguen per la xarxa. Les empreses han estat molt de temps aprofitant-se dels usuaris i extraient informació sobre els seus hàbits, gustos, etcètera. D'aquesta manera ens mostren el contingut que esperem, sense quasi ni haver-ho d'escriure en el navegador, per exemple. Avui us parlarem de les "cookies" i de com fer que no puguin rastrejar i analitzar el nostre comportament.

Empreses que cobren per entrar a la seva web

Com el tema de la privacitat està a favor de l'usuari, hi ha empreses que t'obliguen a acceptar les "cookies". En cas de no fer-ho, et fan pagar per entrar a la seva web i al seu contingut. Però, saps ben bé que són les galetes? T'ho expliquem!

Les "cookies" o galetes

Segons l'AEPD (l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) les "cookies" són eines que tenen un paper essencial per la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació que concentren la major inversió publicitària, faciliten la navegació de l'usuari i ofereixen una publicitat basada, a vegades, en els hàbits de navegació.

A més, per tal d'entendre-ho encara millor, la RAE ens defineix les "cookies" com a "petits arxius de dades que queden instal·lats en el disc dur d'un ordinador quan aquest accedeix a una pàgina web". A partir d'aquests petits arxius, ens rastregen per comprovar què mirem (els nostres interessos). A més, el nostre usuari i contrasenya quedaran guardats a la web, així hi podrem accedir directament sense haver de tornar a posar les nostres dades. El mateix passarà si estem comprant, les "cookies" faran que la nostra cistella quedi registrada, així podrem seguir per on ho vam deixar.

Però, t'has plantejat els perills d'aquestes? Si poden accedir al nostre usuari, contrasenya, etcètera. A què no podran accedir? Quina privacitat tindrem a la Internet?

Com esborrar les nostres dades de navegació ("cookies")

Amb aquest senzill procés manual, aconseguiràs mantenir una major privacitat i no regalaràs les teves dades, ni les generals (gustos, etcètera), ja que són molt valuoses per a les empreses i les obtenen completament gratis.

Però, pensa que si fas això, esborraràs contrasenyes, articles guardats a la cistella de compra online, etc. Així doncs, ho hauràs de tenir tot anotat en algun lloc per tal de no perdre res.

El més aconsellable és tenir una llibreta amb totes les claus i després de tant en tant fer una neteja de "cookies". Si ho fas una vegada no marxen per sempre. Has d'anar fent neteges regulars.

Esborra les dades a Google Chrome: