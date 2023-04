Espanya investigarà si la companyia OpenAI, creadora de ChatGPT, vulnera les lleis europees de privacitat. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha iniciat aquest dijous «actuacions prèvies d’investigació», un moviment que arriba dues setmanes després que el regulador d’Itàlia optés per bloquejar «amb efecte immediat» l’accés a aquest popular xatbot d’intel·ligència artificial (IA).

Com ja va avançar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, la setmana passada, l’AEPD ha demanat als seus homòlegs europeus incloure el debat sobre la regulació de ChatGPT en el plenari del Comitè Europeu de Protecció de Dades, que s’ha celebrat aquest dijous. Després d’aquesta reunió, els organismes reguladors de la Unió Europea (UE) han acordat la creació d’un grup de treball conjunt per fomentar la cooperació europea i consensuar les decisions que els estats membre puguin prendre en les pròximes setmanes.

Coordinació europea

Gegants tecnològics com Meta (propietària de Facebook i Instagram) o Amazon tenen la seva base d’operacions europees a Irlanda, i això que fa que el regulador d’aquest país sigui l’encarregat de determinar l’aplicació de les lleis comunitàries. Irlanda decideix i els altres països segueixen els seus passos.

No és el cas d’OpenAI, que no té seu a la UE, cosa que obre la porta perquè l’entitat reguladora de cada país tingui competències per actuar pel seu compte, com ha fet Itàlia. No obstant, això pot portar a una disparitat de criteris entre nacions que creï confusió. La creació del grup de treball servirà perquè les pròximes decisions que es posin en marxa siguin «harmonitzades», això és, d’acord amb les altres parts.

Bloqueig a Itàlia

Aquest dimecres, el regulador d’Itàlia va fixar el 30 d’abril com a termini màxim perquè OpenAI compleixi les seves exigències, entre les quals figuren més transparència de cara al tracte que es fa de les dades dels usuaris.

El 31 de març, l’organisme va bloquejar l’accés a ChatGPT a l’entendre que l’«absència de base jurídica que justifiqui la recollida i emmagatzematge massiu de dades personals» podria suposar una vulneració del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), la pionera llei europea de privacitat.

OpenAI tindrà fins al 31 de maig per presentar un pla d’acció per verificar l’edat dels usuaris que exclogui els menors de 13 anys. Si la companyia nord-americana no acata aquests requeriments, les autoritats mantindran restringit l’accés al xatbot.