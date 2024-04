Microsoft torna a estar en el punt de mira amb Teams

Microsoft haurà de dividir els seus productes per tal de complir amb la normativa de regulació de la Unió Europea. A partir d'ara, Teams es vendrà per separat d'Office 365. El paquet de serveis Office oferia la plataforma de xat i vídeo. Ara quedarà separada del paquet que conté Excel, PowerPoint, Outlook i Word, segons Reuters.

Microsoft respon així a les acusacions creixents d'abús de poder. El 2020, l'aplicació de missatgeria Slack va presentar una denúncia contra la companyia assegurant que la inclusió gratuïta de Teams —particularment popular des de la pandèmia de la Covid-19— juntament amb els altres productes d'Office li donava un avantatge injust sobre els seus rivals.

Des de llavors, la Comissió Europea ha investigat aquest cas antimonopoli. Conscient d'aquesta possible violació de la competència, Microsoft va desvincular els dos productes a la UE i a Suïssa, on els va començar a vendre per separat el 31 d'agost de l'any passat. Ara, Microsoft farà el mateix en l'àmbit mundial “per garantir la claredat per als nostres clients” i donar-los “més flexibilitat”, han explicat.

Microsoft Office 365 / Office.com

A partir del passat dilluns 1 d'abril, les empreses que usen aquests serveis d'ofimàtica poden mantenir el contracte de llicències actual, actualitzar-lo o modificar-lo per adaptar-se a la nova oferta. El gegant nord-americà no ha donat detalls dels preus dels serveis. Segons Reuters, s'espera que el preu mensual de Teams sigui de 5,25 dòlars, si bé les xifres poden variar segons el país.

Possible multa

Amb aquest moviment, Microsoft intenta evitar una possible multa que podria elevar-se en el pitjor dels casos fins al 10% de la facturació anual global. L'última dècada, l'empresa fundada per Bill Gates ha acumulat uns 2.200 milions d'euros en sancions per cometre infraccions antimonopoli. Així i tot, la separació d'Office 365 i Teams podria no ser suficient.