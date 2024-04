L'estudi català Baby Robot Dreams s'estrena amb 'Ereban: Shadow Legacy', un videojoc centrat en el sigil

L'estudi català Baby Robot Dreams publica aquest dimecres el seu nou videojoc 'Ereban: Shadow Legacy', una proposta centrada en el sigil que convida el jugador a posar-se a la pell de l'Ayana, l'última descendent d'una raça oblidada amb capacitat per fusionar-se amb les ombres. Es tracta del primer projecte d'un equip format per un total d'onze persones que ha treballat durant els darrers tres anys en aquest videojoc que estarà disponible a partir d'avui a Steam i Epic Games Store. A més, hi haurà la possibilitat de jugar en llengua catalana. En una entrevista a l'ACN, l'Alex Alonso, el seu director creatiu, en destaca "l'àmplia mobilitat" que combina amb una experiència "molt dinàmica" un cop es dominen els poders de la protagonista.

'Ereban: Shadow Legacy' és un videojoc en tercera persona que segueix les aventures de l'Ayana, una jove que disposa d'una habilitat molt especial: submergir-se en les ombres i moure's a través d'aquestes. Aquesta possibilitat li permet infiltrar-se en tot tipus d'espais en un univers on la lluita entre la llum i la foscor marca de forma clara la narrativa. Així ho detalla Alonso, que també explica que el joc "convida a descobrir" la relació que hi ha entre una megacorporació d'energia críptica anomenada Helios i els avantpassats perduts de la jove.

Si bé el jugador controla a l'Anaya, el director creatiu de la proposta recorda que un dels factors més interessants és precisament que la història no va "de bons ni dolents", sinó que és "grisa", com "la vida mateixa". "Tots tenen les seves motivacions, les seves raons i, de fet, el mateix jugador també haurà de prendre decisions segons vagi avançant", insisteix.

Donar protagonisme a la infiltració

El sigil és la característica principal que marca tota l'experiència, ja que infiltrar-se al territori enemic per investigar és la màxima prioritat de la història. "No hi ha combats", detalla Alonso, "si et detecten has de fugir, per això és important traçar rutes, planejar el camí i aprofitar els poders". Tot i no ser un joc "difícil", reconeix que pot ser "exigent", ja que qualsevol error es paga car. "Les ombres generen plataformes i puzles que obren un ventall molt gran pel que fa als escenaris", subratlla.

D'altra banda, aquesta mateixa ambientació presenta una gran varietat, ja que combina elements més clàssics, amb altres de més futuristes. "És una barreja que funciona bé i que es complementa amb el misticisme de la protagonista i la seva espècie", diu Alonso. El videojoc estarà disponible a partir d'aquest dimecres a Steam i Epic Games Store, de moment, només per PC.

Tot i això, l'estudi no descarta ampliar en un futur la seva proposta a les consoles. Pel que fa a la llengua, les veus d''Ereban: Shadow Legacy' estan en anglès, però hi ha la possibilitat de jugar amb els subtítols i textos en català gràcies al Projecte Ce Trencada. Finalment, en quant a noves històries, Alonso admet que en tenen de pensades, però també afirma que actualment estan dedicant el 100% al llançament actual.