Alguns aliments que popularment són considerats com a saludables poden amagar efectes indesitjats sobre el cos sense que el seu consumidor en sigui conscient. Recentment, el patòleg Bing Li, de la Universitat de Louisville, ha descobert que l’alopècia podria estar relacionada amb la ingesta d’oli de peix.

Tal com recull el diari El Español, aquesta troballa s’ha produït per pura casualitat, a l’observar que les rates utilitzades durant una investigació sobre el càncer havien perdut el pèl a causa d’aquest producte, comunament associat a la prevenció de problemes cardiovasculars. Es pot destacar que altres productes com les begudes ensucrades ja havien sigut vinculats a aquesta patologia.

Troballa fortuïta

Segons Li i el seu equip d’investigació, els suplements d’oli de peix i, concretament, l’omega 3 haurien sigut els causants del procés de caiguda del pèl en ratolins. «Probablement sigui el primer informe que una dieta rica en greixos i oli de peix pot causar alopècia», va explicar el biòleg Rui Yi en declaracions per a The Scientist.

Originalment, l’estudi se centrava en la relació entre l’obesitat i el creixement de tumors, per la qual cosa es va alimentar els rosegadors amb una dieta rica en greixos. Després de subministrar dosis d’oli de peix a alguns ratolins, es va observar que, a diferència de la resta, aquests havien perdut considerables quantitats de pèl a les seves espatlles. Aquesta troballa va provocar un canvi de rumb en una anàlisi, que va passar a centrar-se en la relació entre les substàncies utilitzades i la calvície.

Citocina TNF-a, gran culpable

Més tard, al comprovar el moviment d’aquestes substàncies per dins de l’organisme gràcies a tècniques de fluorescència, els científics van advertir que, mentre que els greixos saturats es movien per tot el cos de l’animal, les derivades de l’oli de peix es van concentrar a la pell. D’aquesta manera, es va deduir que els macròfags dèrmics acumulats en aquestes zones absorbien l’omega 3 i, consegüentment, activaven reaccions en algunes cèl·lules. L’esmentat efecte generava una resposta de les citocines, proteïnes que controlen el creixement i activitat cel·lular.

Per aquesta raó, es va concloure que les cèl·lules que havien absorbit aquesta substància procedent del peix produïen una citocina inflamatòria que atrau els macròfags d’altres parts del cos, la qual cosa acaba amb l’aparició d’una altra citocina, la TNF-a, que causa la mort mòbil de la qual deriva la caiguda dels cabells.