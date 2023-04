El cap de setmana ja està aquí i és el moment de pensar plans genials per compartir amb la família o els amics. Anar de compres sempre ha estat una activitat genial i una forma de passar temps de qualitat amb qui més estimem. Però, fer-ho amb una oferta gastronòmica de luxe és encara millor. La moda i la bona gastronomia sempre han caminat juntes.

Aquesta experiència està molt més a prop del que pensem, a només 45 minuts del centre de Manresa podràs trobar l'experiència ideal per unir aquests dos conceptes. Un lloc on trobaràs més de 150 boutiques, de les millors signatures nacionals i internacionals, i una oferta gastronòmica que delectarà als més sibarites. En efecte, t'estem parlant de La Roca Village.

Amb l’arribada del bon temps, les ganes de gaudir de plans a l’aire lliure estan pels núvols. És el moment ideal per escapar-se i passar una jornada increïble de ‘shopping’ i gastronomia única.

Maridatges a càrrec de Meritxell Falgueras

El bon menjar ha d’anar sempre acompanyat de la beguda adequada i, en aquest sentit, el maridatge és fonamental. Per aquest motiu, La Roca Village ha comptat amb la 'sommelier', escriptora i comunicadora Meritxell Falgueras per elaborar una ruta per diferents restaurants del village. Una experiència única que va des del vi al servei passant per la kombucha o el cafè.

Falgueras ha elaborat diferents propostes de maridatge. Per exemple, al restaurant Mordisco proposa els xurros braus amb un rosat Muga i, al restaurant Pasarela, un vi negre Sileo amb Caneló de pollastre de corral, foie-gras i tòfona. En el cas d'Andreu la 'sommelier' combina les olives picants de l'avi Andreu amb un cava rosat o el pernil Andreu amb un negre Legaris.

A Corso Illuzione, un restaurant de cuina italiana amb toc novaiorquès, l'autora de "Catáme" recomana, entre d’altres, un Aperol Spritz o Crodino by Campari amb mortadella di Bologna. Al Fire & Bread, especialitzat en brasa, Falgueras busca gustos més robustos. Així doncs, marida l'hamburguesa de vedella amb formatge amb una tradicional Voll-Damm. I, en el cas del menjar japonès de Mori, la 'sommelier' mescla un Sake Namachozo amb sushi.

Flaxe & Kale és una bona opció per fer un ‘brunch’. En aquest espai hi destaca la combinació de la kombucha Orange Fantasy amb la Teresa's favorite kale salad. I pels més llaminers, Falgueras proposa un berenar que consta d'un gelat d'avellana amb xocolata desfeta.

Descobreix les 150 boutiques amb les millors marques

La Roca Village, un espai meravellós que recrea l’estètica mediterrània, és el punt ideal per trobar tot allò que necessitis. Compta amb més de 150 boutiques de les principals marques nacionals i internacionals de moda i estil de vida com Etro, Iro París, Hoff o Ètnia Barcelona, entre altres. Busquis el que busquis, sempre trobaràs les últimes tendències. Així que, si ets una persona apassionada de la moda, es convertirà en el teu lloc preferit.

S'ha afegit un servei personalitzat per viure una experiència de compra única. El seu equip de 'personal shoppers' t'atendran de forma personalitzada en les 'Personal Shopping Suites', un espai pensat per a oferir una atenció discreta en un ambient molt sofisticat. I si vols comprar des de casa, amb la mateixa atenció que rebries en el Village, pots fer-ho a través del 'Virtual Shopping'.

Coneixeu un lloc millor on anar a comprar?