Perdre pes, el gran què de la vida. Aquestes dues paraules sempre estan presents en la nostra societat i cada vegada més. L'estètica i sentir-nos bé físicament s'han convertit en un imprescindible per al nostre dia a dia. Avui, per fi, deixaràs de preocupar-te d'aquestes paraules perquè et portem el millor remei per perdre pes de forma senzilla i saludable: pren nota!

Segur que has sentit a parlar de la importància de cuidar el que menges entre hores. Has de controlar el que "piques" a l'oficina. Els experts nutricionistes fa temps que aconsellen que utilitzis fruita per a aquells moments en què tens gana i no saps què emportar-te a la boca.

Si ho fas aconseguiràs baixar de pes perquè estaràs eliminant greixos saturats i, a més, aconseguiràs l'objectiu de menjar diverses peces de fruita al dia (recorda que es recomana que mengis vuit peces de fruita i verdura cada dia). Però no només és important la fruita. Hi ha un aliment que no pot faltar a la teva dieta. Només 30 grams al dia d'aquest aliment t'ajudarà a perdre pes; parlem dels fruits secs.

"Quan s'han fet estudis amb dos grups: un amb dieta X i un altre amb dieta X amb fruits secs, han perdut més pes els del segon grup. Uns 30 grams al dia contribueixen a la pèrdua de greix, mentre guanyes en salut", explica en un dels seus darrers posts el nutricionista Miquel Gironès, que acumula desenes de milers de seguidors a les xarxes socials, on intenta donar lliçons de vida saludable. "Les millors opcions són els fruits secs naturals o torrats (sense sal ni sucre ni mel)", explica posant èmfasi en el fet que si menges més d'aquests 30 grams recomanables "tampoc no passa res perquè no s'ha vist un increment de pes significatiu".

Però, si aquests fruits secs són aliments molt calòrics, la gran pregunta és com pot ser que ajudin a perdre pes? Doncs el mateix Gironès intenta explicar-ho encara que no hi hagi gaires dades.

“No saps exactament el perquè, però l'evidència científica és certa. Es pensa que potser és perquè no absorbim totes les calories al 100%. Una altra teoria és perquè ens sadollen i eviten que mengem aliments més calòrics al final del dia", explica. I és que, tornant a una idea que abans desenvolupàvem, és molt important que incloguis tant fruits secs com fruita fresca tant a la teva pausa de migdia com a l'esmorzar.

El més recomanable si vols perdre pes és que deixis de banda la brioixeria industrial i et passis a opcions més saludables. Has notat que tot just dues hores després del primer dinar del dia ja tornes a tenir gana? L'explicació del que et passa és senzilla: els aliments com la brioixeria industrial tenen molt de sucre de ràpida absorció, provocant que el teu organisme tingui una sensació de tenir més gana i, per això, has de picar quelcom a mig matí. Prova d'esmorzar fruita, iogurt o fruits secs, veuràs com aquesta realitat canvia.

Però encara hi ha més teories sobre la bondat de prendre fruits secs. "Una altra teoria és que augmenta el metabolisme basal o la termogènesi a través d'algun mecanisme encara desconegut", insisteix Gironès posant èmfasi que "sigui el que sigui és un hàbit molt saludable que a més t'ajudarà a controlar la teva línia", conclou. "Et dic per experiència personal i dels meus clients que funciona. Per això és un hàbit fonamental que incorporo sempre als plans de coaching personalitzat centrats a perdre greix guanyant en salut", insisteix.

Només et queda provar-lo. A més, tu mateix pots escollir el fruit sec que més t'agradi o que et vingui de gust.