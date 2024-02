Si tens fills i necessites que viatgin sols fins a una altra destinació, necessites emplenar una autorització. En aquest cas concret parlem dels viatges en avió. Portar a terme aquesta acció pot arribar a fer molta por, però realment està molt controlat. Si un menor necessita viatjar només necessitarà una autorització especial, la qual variarà segons l'aerolínia i el país. Però, a part, hi ha un seguit de normes generals i pràctiques comunes que s'apliquen a totes les aerolínies; les vols conèixer? Continua llegint.

Tot seguit t'expliquem quina és la normativa general vigent i l'edat mínima perquè els menors viatgin amb avió sense anar acompanyats d'un adult i sense necessitat de presentar una autorització per fer-ho.

A quina edat es pot viatjar sol amb avió?

La majoria de les aerolínies permeten que els nens viatgin sols fent servir un servei d'acompanyament per a menors no acompanyats. Aquest servei està dissenyat per a nens que viatgen sense un adult, proporcionant supervisió des del punt de partida fins a la destinació final. En aquest cas, els infants necessiten l'autorització d'un adult per viatjar.

L'edat mínima perquè un nen viatgi sol

En general, les aerolínies permeten que els nens de 12 anys viatgin sols sense necessitat d'utilitzar el servei d'acompanyament per a menors no acompanyats, encara que això pot variar. Per exemple, algunes aerolínies poden permetre que nens des dels 5 fins als 14 anys usin el servei de menors no acompanyats, mentre que per als adolescents de 15 anys en endavant, aquest servei sol ser opcional. És important consultar la política de l'aerolínia sobre això abans de programar el viatge.

Les condicions de les companyies aèries segons l'edat

En termes generals, pràcticament totes les companyies aèries exigeixen que els nens menors de 5 anys viatgin amb un adult. Els nens de 5 a 11 anys poden viatjar sols fent servir el servei obligatori de menors no acompanyats ofert per l'aerolínia. A partir dels 12 i fins als 17 anys, la majoria de les aerolínies consideren els adolescents prou grans per viatjar sols sense restriccions, encara que el servei de menors no acompanyats segueix estant disponible opcionalment per a ells fins als 17 anys.

En què consisteix el servei de menors no acompanyats

El servei de menors no acompanyats inclou diversos serveis com l'acompanyament dels nens a tots els punts del viatge, la supervisió durant el vol, l'assistència en els tràmits d'embarcament i desembarcament i el lliurament a un adult autoritzat a la destinació.

A l'hora de reservar un vol per a un menor no acompanyat, és important fer-ho directament amb l'aerolínia i proporcionar tota la informació necessària, inclosos els detalls dels adults responsables als punts d'origen i destí. A més, depenent de la destinació, pot ser necessari proporcionar una carta de consentiment signada pels pares o tutors legals, a més dels documents de viatge requerits. El servei de menors no acompanyats sol tenir un cost addicional que varia segons l'aerolínia.