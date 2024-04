Els 3 trucs per acabar amb les taques de bolígraf a la roba

Els bolígrafs, els grans enemics de la roba i els grans amics de l'escriptura. Aquests utensilis tan utilitzats en el nostre dia a dia també fan molts estralls a la roba. I és que, quan ens taquem la roba amb bolígraf és molt difícil eliminar les taques. Però, no us preocupeu, perquè avui us duem el remei per acabar eliminant-les fàcilment i ràpidament. Agafeu paper i boli!

El més important a l'hora de treure una taca, sigui del tipus que sigui, és actuar ràpidament. Per què? Perquè com més temps passi, més s'incrustarà la taca a les fibres de la roba i més difícil serà eliminar-la. El següent que cal tenir en compte abans de posar-se a fregar la taca és saber amb què ens hem tacat, ja que no surt igual una taca de xocolata, que una de sang o de bolígraf. Els remeis varien segons l'origen de la taca.

El bolígraf

Un periodista va ser l'inventor del bolígraf. L'artífex d'aquest artefacte que va revolucionar el món de l'escriptura va ser Ladislao José Biro, un periodista i inventor hongarès cansat que la ploma s'embussés. Biro va patentar el bolígraf el 1938, però no el va comercialitzar fins al 1940 quan es va establir a Argentina després del començament de la Segona Guerra Mundial. En un petit garatge d'Argentina va néixer Biro-Meyne-Biro, nom de la companyia amb què va comercialitzar els primers models de la birome, nom amb què encara es designa el bolígraf a Argentina.

La tinta del boli

La tinta del bolígraf s'elabora amb una base d'oli per fer-la permanent. En concret, aquest compost químic es fabrica a partir de resines, dissolvents, aglutinants i pigments per aconseguir donar color a la tinta. Tots aquests ingredients fan que les taques de bolígraf siguin de les més difícils d'eliminar. No n'hi ha prou amb ficar la peça directament a la rentadora, cal tractar-la abans del rentatge.

També és important saber que les taques provocades pel bolígraf no es poden fregar. L'únic que s'aconsegueix si es freguen aquestes taques és estendre-les per la peça.

Com eliminar la taca de bolígraf?

Aquests són els millors remeis per eliminar les taques que els bolígrafs deixen a la roba:

Laca: és un dels millors aliats per posar fi a aquest tipus de taques, sempre que estigui formulada amb alcohol. Aquests són els passos que cal seguir per eliminar el bolígraf de la roba amb laca:

Posar paper o una tovallola sota la peça. Ruixeu la taca amb la laca pels dos costats de la peça. Fer pressió sobre la taca amb un drap. No es frega la taca. Repetiu el procés fins que desaparegui la taca. Rentar la peça com sempre.

Alcohol o lleva esmalts : qualsevol d'aquests dos productes és vàlid per eliminar una taca de bolígraf. Així s'aplica l'alcohol o l'acetona a una taca:

Aplicar l'alcohol o el lleva esmalts sobre la taca. Cal impregnar la taca pels dos costats de la peça. Deixeu actuar uns minuts Rentar com sempre

Acetona contra les taques de bolígraf / freepik

Llet: en cas de no tenir laca, alcohol o acetona, sempre es pot recórrer a la llet per eliminar la taca de bolígraf. Aquest és el procés que empra "L'Ordenatriu" per eliminar les taques de bolígraf amb llet: