La virtut desconeguda de la llimona: deixa les aixetes lluents en menys de 10 minuts

Si tens aixetes d'acer inoxidable ja ho saps: la calç pot ser més o menys visible, però una vegada s'ha dipositat sobre el cromat, deixen de brillar. El motiu rau en que l'aigua, dia rere dia, allibera petites partícules de calç que es combinen per formar una capa blanquinosa fràgil i petita, en el millor dels casos. I en el pitjor? Es cristal·litzen al voltant de l'aixeta i són molt difícils d'eliminar. Per evitar l'acumulació de calç, cal assecar les aixetes cada vegada que la fas servir, un cerimonial que és gairebé impossible de complir, sobretot quan hi ha diverses persones a casa. Oi?

Al mercat hi ha infinitat de productes específics contra la calç i tots contenen més o menys els mateixos agents químics que actuen sobre la capa blanca i la desintegren. Però... el preu no sol ser econòmic i tenir-ne sempre a mà acaba suposant una càrrega no només per a les despeses d'una família, sinó també per al planeta, que a través del que anem fent desfilar per les aigüeres es va inundat de productes nocius per al medi ambient. Ara bé, saps que podem utilitzar productes ben econòmics que, ben preparats i deixant-los actuar, ens oferiran el mateix resultat?

Les propietats de la llimona a les aixetes

Les aixetes i les dutxes són les més propenses a obstruir-se per la calç, que a més de problemes estètics també arriba a dificultar el pas de l'aigua. Una forma ràpida i senzilla de desfer-se d'aquest problema és utilitzar una llimona per netejar la part exterior de l'aixeta. No hi ha cap misteri: aquesta fruita cítrica té propietats realment sorprenents pel que fa a neteja.

A més d'aromatitzar els plats i aportar un punt de sabor diferent a les receptes, la llimona també pot solucionar les taques que apareixen a les aixetes per acumulació de brutícia i calç. Com? Només cal agafar mitja llimona i fregar amb ella la superfície de l'aixeta. Un cop realitzada aquesta tasca, cal deixar que el suc de la llimona actuï esperant uns deu minuts.

Passat aquest temps, es retiren les restes amb un drap, fregant les zones més brutes. Es pot repetir totes les vegades que es vulgui i fer-ho en totes les aixetes de la llar, ja siguin de la cuina o del bany. En pocs minuts recuperaran la brillantor que havien perdut i tornaran a lluir com si fossin noves.