Vols conèixer el possible substitut de la campana extractora?

Cada vegada que cuinem hem d'engegar la campana extractora perquè si no ens podem trobar que tota la casa faci olor de brasa, fregit, etc. Però, saps la brutícia que s'hi acumula? Avui t'explicarem com ha evolucionat el món de les campanes extractores de fums i humitat i, com fer perquè funcionin millor o, per què no, substituir-les per altres aparells molt més còmodes.

Si fa uns anys parlàvem d'un accessori merament útil, ara el disseny és part integrant de la cuina. Però la correcta neteja de la campana extractora de cuina també depèn d'aquesta acció preventiva fonamental que ningú no coneix: la seva distància a la placa de cocció. Vegem en aquest article per què és tan important per prevenir la brutícia.

La distància és la solució

Fins i tot en el nostre cas, val més prevenir amb un simple gest que curar i tornar-se boig cada dia netejant la campana. La correcta neteja de la campana extractora passa també per aquesta acció preventiva fonamental que ningú no coneix, col·locar-la a 50 cm de la placa de cocció. Només així, de fet, el sistema de ventilació podrà aspirar correctament els vapors ascendents.

Com netejar la campana extractora després de cuinar / freepik

Aquesta distància, que totes les llars mantenen avui dia, li permet aspirar els residus i les partícules de brutícia, que altrament es dipositarien als mobles circumdants. Sovint, potser per la seva alçada, la campana extractora és un dels pocs elements de la cuina que menys netegem. O potser ho fem dedicant-nos principalment a l'exterior, per eliminar halos. Havent dit la importància bàsica de la distància de mig metre que cal entre la placa de cocció i la campana, no oblidem que aquí nien milers de gèrmens domèstics.

I no només això, perquè el greix, la brutícia, la humitat i la pols poden formar una barreja devastadora per al sistema de ventilació. I, precisament des de la perspectiva que hem d'higienitzar i no només abrillantar la campana, recordem utilitzar sempre productes específics. Això exterminarà les colònies de bacteris que, altrament, estarien presents al seu interior. Així que la neteja correcta de la campana extractora de la cuina també passa per aquesta acció preventiva fonamental que ningú no coneix.

Adeu a la campana

La campana extractora és un element fonamental a la cuina. Tot i que per a molts pot resultar un trasto amb un soroll molest. Una alternativa per substituir la campana són les plaques d'inducció amb extractor integrat. Algunes marques han desenvolupat aquest sistema que s'adapten a tota mena d'espai amb models de 80, 70 i 60 cm. Es tracta d'un electrodomèstic que incorpora l'extractor de cuina, aspirant els fums i els vapors sense necessitat d'instal·lar també la tradicional campana extractora.