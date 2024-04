Vols saber com eliminar les taques groguenques que apareixen a la zona de les aixelles de la roba?

La roba acaba deteriorant-se amb el pas del temps. Els àcars, el seu ús, les rentades... Tot això fa que la roba vagi perdent les seves particularitats i comenci a perdre color, aparèixen foradets, etc. No obstant, hi ha vegades que podem salvar les nostres peces de roba i més si són les preferides. Segons el teixit poden arribar a fer una olor o altra amb el seu ús i les taques poden costar més o menys de treure. Però, avui et portem un remei per acabar amb les taques grogues que apareixen a les samarretes, camises o vestits, a conseqüència de la suor o els desodorants. Pren nota!

Els trucs per acabar amb les taques grogues

Bicarbonat de sodi

Aquest producte se sol utilitzar com a remei casolà i a totes les llars el podem trobar. És molt efectiu per eliminar taques. Barreja quatre cullerades de bicarbonat de sodi en un quart de tassa d'aigua. A continuació, aplica la barreja amb un raspall de dents sobre la taca groga de la roba. Deixa-ho reposar durant una hora i ara ja pots posar la peça de roba a la rentadora. Els resultats et sorprendran!

Bicarbonat i llimona

Barreja quatre cullerades de bicarbonat de sodi en una tassa amb la meitat de suc de llimona. Aquest remei és molt efectiu per tractar les taques grogues de la roba. Aplica sobre la taca i deixa reposar durant una hora. L'últim pas és posar la peça a la rentadora.

Pasta de bicarbonat i vinagre

Les taques de suor són difícils de treure, però quan estan barrejades amb desodorant, el resultat pot arribar a ser explosiu. Per això mateix, et deixem aquesta barreja, per eliminar aquestes maleïdes taques. Barreja bicarbonat de sodi amb aigua i vinagre blanc. Aplica-ho a la zona de l'aixella de la samarreta o camisa, prèviament humitejada i deixa que, s'assequi per complet. Quan estigui sec, retira les restes i a la rentadora.

Vinagre de poma

Posa una mica de vinagre de poma sobre la zona tacada i ja pots posar la peça a la rentadora. Quan surti del rentatge, estarà impecable: el blanc més blanc i sense la taca groga.

Vinagre blanc

Aquest producte és ideal per eliminar les taques del desodorant i la suor. Barreja mitja tassa de vinagre blanc en un litre d'aigua i posa la peça de roba dins el recipient amb la solució. Deixa la peça en remull durant uns 40 minuts i després esbandeix. Si veus que la taca persisteix, pots tornar a repetir el procés. Quan ho vegis bé, has de posar la peça a la rentadora i llest: 0 taques!

Aconsegueix deixar la roba ben blanca i sense taques / rawpixel.com

De trucs n'hi ha un munt i encara hi ha molts altres productes que són molt efectius per acabar amb les taques de la roba blanca: llimona, aigua oxigenada, vodka, sal o una aspirina, per exemple. Ara ja coneixes un munt de remeis per acabar amb aquestes taques tan lletges, així doncs, a què esperes?