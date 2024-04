L’emblemàtica Torre Busquet torna a l’activitat nupcial

Després de diversos anys de parèntesi, Torre Busquet obre de nou les seves portes per a la celebració de casaments. Localitzada a Manresa, al cor de la Catalunya central, aquesta emblemàtica casa modernista, envoltada de dos encantadors jardins, emergeix com un indret privilegiat per a aquells que cerquen un marc incomparable per al seu casament

Després d’un període de pausa, l’establiment torna amb renovada il·lusió, sota una nova gestió que es va estrenar l’any passat, i energia per acollir els primers casaments d’aquest any, i amb l’agenda oberta per triar les millors dates de l’any que ve. El retorn de Torre Busquet a l’escena nupcial és una notícia esperada i benvinguda per a aquelles parelles que anheleu una celebració exclusiva i memorable.

Amb una sala polivalent interior, amb capacitat per a fins a 350 persones, Torre Busquet ofereix un espai adaptable i modulable, garantint que cada esdeveniment sigui únic i personalitzat. A més, els seus dos encantadors espais exteriors són perfectes per a recepcions a l’aire lliure, còctels de benvinguda o banquets sota les estrelles, creant un ambient màgic i romàntic.

Gastronomia i cocteleria

L’exquisida gastronomia és un dels grans trets distintius de Torre Busquet, amb el reconegut xef Diego Alías de Ca l’Amador al capdavant de la cuina. La seva excel·lència culinària, combinada amb els millors productes i una atenció meticulosa als detalls, assegura una experiència gastronòmica inoblidable.

Pel que fa a la barra i la cocteleria, l’hàbil David Navarro, guanyador del prestigiós premi World Class de cocteleria, deleita els assistents amb les seves creacions úniques i innovadores. A més, ofereix els seus expert servei de barra per acomodar les preferències de cada parella, assegurant un servei impecable i de primera classe.

Torre Busquet no només ofereix una experiència gastronòmica i visual excepcional, sinó també una gamma completa de serveis addicionals per garantir que cada detall del vostre casament sigui perfecte. Amb sonorització i audiovisuals propis, servei de wedding planner i una selecció de proveïdors especialitzats en música, decoració i altres serveis, Torre Busquet es converteix en el vostre aliat perfecte per a fer realitat el casament dels vostres somnis, estant sempre al dia de les últimes tendències del moment.