Vols unes ungles impecables? Descobreix espais on cuidar-les i lluir-les al màxim
Dos centres d'estètica, de Manresa i Navàs, ofereixen tractaments d'ungles amb opcions per a tots els gustos i necessitats
Les ungles s’han convertit en molt més que un detall estètic: són una forma d’expressar personalitat, estil i cura personal. Des de manicures naturals i elegants fins a dissenys creatius i acabats d’última tendència, els tractaments estètics d’ungles ofereixen opcions per a tots els gustos i necessitats. A més de lluir unes mans i peus impecables, aquests tractaments també contribueixen al benestar i a la cura de la pell i les ungles, convertint cada sessió en un petit moment per desconnectar i mimar-se. En aquest espai et presentem dos centres, de Manresa i Navàs, on podràs lluir les millors ungles.
Nítida Studio
A Nítida Studio, la bellesa es viu com una forma d’expressió artística. Aquest estudi d’estilisme creatiu de Navàs combina més de 40 anys d’experiència en el món de l’estètica amb una mirada actual, creativa i plena de sensibilitat. Les ungles són una de les protagonistes de Nítida Studio, amb serveis pensats per lluir unes mans i peus impecables en qualsevol ocasió. Hi ofereixen manicures clàssiques, franceses, semipermanents i ungles de gel, així com alguns dissenys de nail art. També ofereixen tractaments de parafina per a mans i peus, ideals per hidratar i cuidar la pell en profunditat, i pedicures completes pensades per eliminar durícies i preparar els peus per a l’estiu amb la màxima cura i detall.
Més enllà dels serveis d’ungles, l’estudi està especialitzat en tractaments d’estètica facial i corporal, lifting de pestanyes i laminació de celles, maquillatge per a esdeveniments, micropigmentació i tatuatges de línia fina. Tot plegat, en un espai proper i acollidor on cada tractament es converteix en una experiència de benestar i cura personal.
Nítida Studio està ubicat al Passeig Ramon Vall, 20, entresol 4a, de Navàs. Hi pots contactar a través del telèfon 722 888 501 o al correu nitida.beautystudio@gmail.com. Obre de dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 20 h. També pots seguir-los a Instagram.
Yijax Beauty Studio
La bellesa de les mans i els peus va molt més enllà de l'estètica. És una qüestió de benestar, salut i autocura. Amb aquesta filosofia treballa Yijax Beauty Studio, un centre especialitzat en manicura i pedicura situat al carrer de Barcelona de Manresa. Dirigit per la manicurista professional Yijax González, l'estudi s'ha consolidat com una referència per a aquelles persones que busquen un servei personalitzat i resultats de qualitat.
A Yijax Beauty Studio són experts en la cura integral de les ungles, oferint tractaments adaptats a cada client. Tant si prefereixes una manicura elegant i discreta com si vols un disseny exclusiu de nail art, trobaràs solucions a mida amb acabats professionals i de llarga durada. El centre, amb productes de qualitat i una atenció detallista, ofereix ungles acríliques, de Poly Gel, manicura i pedicura semipermanent, reconstrucció d'ungles i dissenys personalitzats. A més, el saló té previst ampliar properament els seus serveis i posarà en fucionament cabines d’estètica amb lifting de pestanyes, laminat de celles, neteges facials i massatges.
Per a aquelles persones que desitgen lluir unes mans i uns peus impecables, seguir les últimes tendències de nail art o simplement regalar-se un moment de benestar, aquest estudi de Manresa s'ha consolidat com una aposta segura. Pots visitar Yijax Beauty Studio al carrer Barcelona, 73A, de Manresa, o demanar cita trucant al 937 03 75 14. També pots seguir totes les seves novetats, treballs i promocions a través del seu perfil d'Instagram.
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