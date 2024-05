Descobreix el suc de moda per perdre pes

Perdre pes és un dels objectius més desitjats, però malauradament no tothom el compleix. Haver de mantenir una rutina d'exercicis i una alimentació saludable pot arribar a fer-se molt dur si no hi estem acostumats. En aquest article us donarem una ajuda per perdre pes fàcilment: el suc de moda. El vols conèixer?

Aigua de carxofa: molt útil per perdre pes

Pels seus múltiples beneficis, l'aigua de carxofa es recomana per a una dieta sana, equilibrada i aprimadora. No és difícil de preparar. L'únic que cal fer és aconseguir dues carxofes, tallar els extrems de les tiges i, per descomptat, rentar bé. Talleu-les per la meitat i poseu-les a bullir en una olla amb 1,5 litres d'aigua. Només cal conservar l'aigua.

El consell és beure'l 3 cops al dia durant 10 dies al mes, durant almenys 3 mesos. Durant aquests dies també és important menjar fruites i verdures, aliments baixos en greix i eliminar els aliments industrials. L'ideal seria fer alguna activitat física. Pots guardar l'aigua a la nevera (1,5 litres et duraran 1 dia), i després afegir-hi una mica de llimona.

Descobreix els beneficis de la carxofa / 8photo

Com que afavoreix la digestió i la depuració, és millor prendre'l després dels àpats principals, és a dir, després de l'esmorzar, el dinar i el sopar. Això ajudarà el teu cos a netejar-se i cremar l'excés de greix, per la qual cosa és una gran manera de perdre pes.