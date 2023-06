El càncer oral és un dels deu càncers més comuns, actualment, i una malaltia amb una elevada taxa de mortalitat -el 50% dels afectats moren transcorreguts cinc anys-. A més, tres de cada quatre casos, el 75%, són diagnosticats de manera tardana i cada any, a Espanya, moren 1.500 persones per aquesta malaltia, 500 més que en accidents de trànsit, sempre segons les dades de l'Atles de la Salut Bucodental a Espanya, editat pel Consell General de Dentistes, del qual forma part el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Alacant (COEA).

Davant la negativitat de les estadístiques, que xifren en més de 8.000 els diagnòstics anuals d'aquest tipus de patologia al nostre país, el COEA vol destacar que aquestes dades es podrien evitar amb un diagnòstic precoç, que elevaria la taxa de supervivència al 90%. Per això hi ha diverses claus. D'una banda, el paper del dentista, de l'altra, el del mateix pacient.

Què fa el dentista per detectar el càncer oral?

“Com a part de les nostres funcions i responsabilitats, els dentistes som facultatius capacitats per identificar els símptomes del càncer oral i altres malalties bucodentals”, destaquen els responsables de la institució col·legial.

Així, quan un pacient acudeix a una revisió odontològica, el dentista fa una avaluació exhaustiva de la seva cavitat oral que inclou les galtes, els llavis, la llengua, el paladar i les genives. I si detecta anomalies com úlceres, embalums, taques vermelles o blanques, pot recomanar proves addicionals, com una biòpsia, per obtenir un diagnòstic definitiu.

"Cal destacar que els dentistes també intentem conscienciar els pacients sobre els factors de risc associats amb el càncer oral i fomentar hàbits saludables, com una bona higiene bucal i exàmens regulars", afegeix l'organització Col·legial. De fet, 3 de cada 10 espanyols reconeix no haver sentit a parlar mai del càncer oral i desconeix tant els factors que el desenvolupen com els signes d'alarma d'aquesta malaltia.

Els hàbits saludables, estar atents als canvis que es puguin produir a la nostra boca i acudir periòdicament al dentista són les tres claus fonamentals per evitar el càncer oral o per, en cas que es produeixi, detectar-lo a temps. Hi ha una sèrie de factors de risc molt evidents, que el COEA destaca perquè prevenir és curar.

Factors de risc

Hi ha diversos factors que predisposen a patir càncer bucal, però hi ha dos costums, per separat o units, que cal evitar al màxim: tabac i alcohol. El seu consum constitueix el 90% de les causes del càncer oral.

L'exposició excessiva i sense protecció als raigs ultraviolats (UV) del sol pot augmentar el risc de desenvolupar càncer oral, especialment als llavis. Per això és important protegir-los.

Hi ha alguns virus com el del papil·loma humà (VPH) , que es transmet principalment a través del contacte sexual, el qual pot predisposar al càncer bucodental.

, que es transmet principalment a través del contacte sexual, el qual pot predisposar al De la mateixa manera, mantenir una alimentació poc saludable : una dieta deficient en fruites i verdures i baixa en vitamines i minerals augmenta el risc de càncer oral. Per altra banda, una dieta rica en fruites i verdures pot ajudar a reduir la probabilitat de desenvolupar aquesta malaltia.

: una dieta deficient en fruites i verdures i baixa en vitamines i minerals augmenta el risc de càncer oral. Per altra banda, una També en pot ser una causa la mala higiene bucodental: l'acumulació de bacteris i placa pot augmentar el risc de càncer oral. És essencial raspallar-se les dents amb pasta dentífrica fluorada, almenys, dues vegades al dia, i fer servir fil dental.

La importància de l'autoexploració

A partir dels 40 anys és important fer-se una autoexploració de la cavitat bucal cada sis mesos per detectar possibles anomalies, encara que mai no es poden substituir les visites periòdiques al dentista, ressalta el Col·legi de Dentistes d'Alacant.

En les primeres etapes, el càncer oral pot passar desapercebut. Cal parar esment als símptomes i signes d'alarma, com una taca de color blanc o vermell a la boca o una petita úlcera que no es cura en unes dues setmanes. Altres símptomes inclouen dolor o dificultat per tragar, parlar o mastegar. El mal d'orella persistent a un sol costat també pot ser un senyal d'advertiment.

Si s'experimenta qualsevol d'aquests símptomes és recomanable consultar amb el dentista per a una avaluació, fer les proves necessàries per fer-ne el diagnòstic i, arribat el cas, derivar els pacients a especialistes per al tractament adequat. La detecció primerenca pot marcar la diferència en el pronòstic i la supervivència del càncer oral. Per això, el COEA insisteix que la visita periòdica a l'odontòleg o estomatòleg és fonamental.