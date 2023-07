Hi ha molts mites recurrents a Internet sobre dietes miraculoses, batuts substitutius o dejunis que posen en perill la teva salut i que, a més, eviten que perdis pes de manera sana i poden portar l'anomenat "efecte rebot". En aquesta línia, la idea que els aliments light són la millor opció per aprimar-se no està tan clara, i és que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha recordat que és un error pensar que els productes light ens poden ajudar a perdre pes 'tant sí com no' i insisteix que l'important és tenir una dieta equilibrada i saludable que cobreixi tots els grups d'aliments en les proporcions adequades: fruita, verdura, llegums... Prioritzant, per descomptat, els aliments frescos i que estiguin mínimament processats.

L'engany dels productes 'light' Se suposa que els aliments light tenen, per obligació, un 30% menys de sucres o greixos que els productes "normals". Això no obstant, no implica en cap moment que hi hagi menys calories, de fet, una bossa de patates light té, de mitjana, només un 17% de calories menys que una de patates normal. D'altra banda, els productes light solen provenir d'aliments hipercalòrics, per la qual cosa, necessàriament, ho continuaran sent. Tot i tenir una mica menys de greixos, una ració de formatge semicurat light de 60 grams té de mitjana 174 kcal, el mateix passa amb una ració de galetes light (40 grams); mentre que una ració de melmelada light (25 grams) té 37 kcal. 10 exercicis fàcils i efectius per perdre pes a la piscina Hem de recordar que molts aliments light són productes ultraprocessats amb un alt contingut en sal i additius, especialment els de pastisseria i, les salses. Per això, en aquests casos, "aquest tipus d'aliments no haurien de representar res més que una petita part de la dieta habitual". L'OCU aconsella fer, cada dia, una mica d'exercici físic perquè també ajuda a baixar de pes, a més de contribuir a la millora de la salut física i mental.