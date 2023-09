Hem tornat a la rutina i amb ella, els nervis del dia a dia per tenir-ho tot llest per nosaltres i per la nostra família. La falta de temps provoca més estrès i això acaba repercutint negativament en la nostra salut i en el nostre dia a dia amb la família o la feina. Així doncs, és primordial conèixer tècniques per estalviar temps i si ho podem fer amb el menjar, millor, ja que la cuina i les elaboracions, si volem que siguin saludables i variades requereixen cert temps de preparació. Et presentem un seguit de consells per organitzar el teu menú setmanal i estar més tranquil durant la setmana.

L'estrès d'haver de pensar què faig per dinar... i per sopar? Els nens menjaran igual que nosaltres o hi ha algú amb intoleràncies i haig de cuinar alguna cosa diferent? Però, què faig? Aquesta pregunta tots ens l'hem fet en més d'un moment de la nostra vida i, per què no posar-hi remei i preparar-ho setmanalment? La rutina d'exercicis amb la qual presumiràs de cames a partir dels 40, igual que Charlize Theron Avantatges de preparar el menú setmanal Tinc uns dies d'antelació per decidir què cuinar i per a qui

i per a qui Puc veure el menú de la setmana passada i així, fer-lo diferent i variar

i així, fer-lo diferent i variar Controlo si estic menjant saludable

Tinc temps de mirar quins aliments necessito per la preparació i anar-los a buscar amb temps

Estalvio temps de la setmana que el puc invertir a descansar o en altres afers

que el puc invertir a descansar o en altres afers Em relaxa no haver de pensar i preocupar-me cada dia què menjarem Coneixes el 'batch cooking'? És una opció que fa que estalviïs el teu temps durant la setmana perquè planifiques els àpats de la setmana i els cuines en una única sessió. Després només necessites conservar-los correctament a la nevera o al congelador, segons l'aliment i el dia que s'ingerirà. A més, aquí et deixem un truc per aconseguir fer un menú obert i saludable Preparar el menú per 7 dies pot semblar desesperant i més fer-ho amb antelació, però realment no ho és! Amb aquest truc aconseguiràs planificar un menú adequat al teu paladar. No triïs un aliment en concret, només tria la família, per exemple, carn, peix, verdures... Després t'ho tries què fer segons el que més et vingui de gust, però ja saps què estàs menjant saludable perquè pots veure, visualment, planificat, què menges i què no, creant un menú més obert i afí als teus gustos. És una forma de menjar tot el que el nostre cos necessita sense tancar-nos en aliments que, potser no ens agraden i, menjant-ne d'altres ja adquirim el que el nostre cos necessita.