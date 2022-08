Els bombers de Madrid han tingut una nit complicada aquest dilluns. Un conductor al volant d'un turisme ha acabat encastat al vestíbul d'una estació de Metro. Els fets han tingut lloc a l'estació de Plaza Elíptica, una de les parades més concorregudes de la ciutat.

Segons fonts policials, el conductor, que ha resultat il·lès, hauria robat el cotxe i en la fugida ha acabat, no se sap com, a l'interior de l'intercanviador. Amb el vehicle ha saltat per unes llargues i dretes escales, on ha quedat encaixat.

Els bombers han hagut de treballar de valent per rescatar l'home, que ha estat detingut, i també el vehicle, per al qual ha fet falta recórrer a l'ajuda d'una grua.