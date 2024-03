"Una de les coses bones que la gent et conegui és quan vas al metge", començava explicant l'streamer IlloJuan en el seu directe d'aquest dimarts a Twitch. El creador de contingut, conegut per crear vídeos de videojocs però també per mantenir converses de temes quotidians amb els seus seguidors, ha encès les xarxes socials amb l'experiència que ha relatat sobre la seva darrera visita al metge.

L'streamer va acudir al metge per una sèrie de dolors a l'esquena. L'especialitza va recomanar-li demanar cita per fer-se una ressonància lumbar. El metge va donar-li hora per finals de març. Quan va reconèixer qui era, va avançar-li la data dues setmanes. L'anècdota ha generat polèmica a les xarxes. "No sé per què la gent es queixa tant de les llistes d'espera en sanitat si pots ser streamer i saltar-te-les sense problema", es llegia en el tuit d'un usuari que suma més de 6 milions de visualitzacions. no se por qué la gente se queja tanto de las listas de espera en sanidad si puedes ser streamer y saltartelas sin problema pic.twitter.com/naVfZiMj6f — Adrián Galindo (@galiindo13) 7 de marzo de 2024