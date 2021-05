Els municipis de la Catalunya Central, com els de la resta del país, estrenen avui el nou límit de velocitat de 30 quilòmetres per hora a les trames urbanes. Només en casos excepcionals com carrers amb doble carril o travesseres -carreteres que creuen el tram urbà- es manté l'actual topall dels 50 quilòmetres per hora. En el cas de Sant Fruitós de Bages, l'ajuntament va explicar ahir en una nota de premsa que el límit a la majoria de carrers també és des d'avui de 30 km/h, encara que es mantindrà el límit de 50 quilòmetres en les travesseres i les vies amb doble carril. La nova limitació de velocitat es reforçarà amb senyalització horitzontal a la calçada. Per tal de poder analitzar l'impacte de la modificació, s'ha realitzat un treball transversal des de les àrees de mobilitat, brigada i Policia Local. A Manresa, divendres passat l'Ajuntament ja va anunciar que el topall serà de 30 quilòmetres a gairebé tota la trama urbana, fins i tot en trams i carrers on la normativa estatal permetria mantenir el 50 km/h com l'avinguda Universitària, la dels Dolors o trams de les Bases. Tot i això, el límit de 50, es manté en algunes entrades, com la Pujada Roja, la carretera d'Igualada, la carretera de Viladordis fins la C-55 i també als carrers del polígon de Bufalvent.