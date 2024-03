Les famílies que reclamen un edifici per a l’Institut Escola Sant Jordi de Navàs tallen aquest divendres, des de 2/4 de 6 de la tarda, la C-16, en sentit nord. Preveuen estar-hi fins a les 9 de la nit i, segons el Servei Català de Trànsit, es fan desviaments per l'interior del municipi.

Els manifestants, alguns dels quals han acampat durant tota la setmana al pati on hi ha els actuals barracons com a senyal de protesta, van decidir ahir traslladar la seva protesta a l'eix del Llobregat després de veure com la no aprovació dels pressupostos i la convocatòria d’eleccions al Parlament refreden les expectatives de poder encarar el projecte a curt termini.