L'agost de l'any passat, el mirador de Gresolet, el principal punt de sortida per accedir al Pedraforca, estava ple de cotxes, alguns aparcats a banda i banda de la carretera. L'estiu és l'època en què el massís rep més visitants, però aquest any la imatge ha canviat radicalment i, aquest diumenge, només hi havia una vintena de cotxes aparcats: els qui han pujat abans de les 7 del matí. La resta de gent ha hagut de pujar amb el servei d'autobús llançadora des de Saldes o bé des de Gósol. Què en pensen els excursionistes d'aquesta nova mesura? T'ho expliquem.