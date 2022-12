Berga encetarà el Pont de la Constitució amb la il·luminació i la guarnició nadalenca als carrers de la ciutat. Aquest divendres a la tarda s'ultimàven els preparatius per tenir-ho tot a punt per a l'encesa dels llums, i per lluir dos arbres de Nadal naturals: un al capdamunt del passeig de la Pau i l'altre a la plaça de Sant Pere. S'adornaran i tindran enllumenat, com també els principals carrers de Berga.