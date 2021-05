L'escola Alfons I de Puigcerdà ha organitzat unes jornades emocionals per ajudar als seus més de 300 alumnes a treure i gestionar els sentiments que han viscut en els diferents confinaments. El centre ha optat per fer aquesta activitat com alternativa a les colònies que es duien a terme abans de l'arribada de la crisi sanitària de la covid-19, tenint en compte que quan es van planificar no es podia sortir de la comarca. La cohesió de grup és un dels aspectes que més es treballa en cadascuna de les sessions, sempre partint del joc i obrint espais per a la reflexió. Un cop posada en marxa l'experiència d'enguany, la idea és que l'educació emocional tingui més pes en aquesta escola cerdana de cara als pròxims cursos.